"Мы слышали, как умирала женщина": очевидица рассказала жуткие подробности об ударе "Шахеда" под Киевом

Российские оккупанты атаковали пригород Киева. "Шахед" попал по жилому дому. На месте трагедии погиб человек. По свидетельству соседей, в доме жила супружеская пара. Так что еще одного человека ищут под завалами. Вместе с тем, в Киевской областной военной администрации сообщают, что в этом же районе из-за вражеской атаки пострадала девушка 19 лет. С ранением головы ее госпитализировали.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Инна Боднар.

"Поисковые работы продолжаются. На месте попадания вражеского "Шахеда" работают спасатели и полиция. Также здесь есть коммунальные службы, однако их не допускают. Свидетели обстрела говорят, что вражеский дрон влетел прямо в спальню и там взорвался. Жители говорят, что слышали, как приближается дрон", — сказал он.

На месте удара работают спасатели

После попадания по жилому дому люди бросились спасать пострадавших, однако здание быстро загорелось.

"Я одно хочу сказать – россияне, будьте вы прокляты до седьмого поколения. Мы слышали, как женщина умирала, как она кричала. И это было самое страшное", – говорит местная жительница.

Жилой дом сгорел после попадания дрона

На место удара жители Киевской области приносят живые цветы. Соседи говорят, что здесь жила супружеская пара. Пока обнаружили только тело одного человека. Спасатели продолжают искать пострадавших.

Место российского обстрела

Напомним, информацией столичных пабликов, прилет произошел в частном секторе села Крюковщина в пригороде Киева.

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