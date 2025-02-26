"Мы слышали, как умирала женщина": очевидица рассказала жуткие подробности об ударе "Шахеда" под Киевом

Российская оккупационная армия ударила дроном по жилому дому в Киевской области. На месте трагедии обнаружили тело человека.
Российские оккупанты атаковали пригород Киева. "Шахед" попал по жилому дому. На месте трагедии погиб человек. По свидетельству соседей, в доме жила супружеская пара. Так что еще одного человека ищут под завалами. Вместе с тем, в Киевской областной военной администрации сообщают, что в этом же районе из-за вражеской атаки пострадала девушка 19 лет. С ранением головы ее госпитализировали.
Об этом сообщает корреспондентка ТСН Инна Боднар.
"Поисковые работы продолжаются. На месте попадания вражеского "Шахеда" работают спасатели и полиция. Также здесь есть коммунальные службы, однако их не допускают. Свидетели обстрела говорят, что вражеский дрон влетел прямо в спальню и там взорвался. Жители говорят, что слышали, как приближается дрон", — сказал он.
После попадания по жилому дому люди бросились спасать пострадавших, однако здание быстро загорелось.
"Я одно хочу сказать – россияне, будьте вы прокляты до седьмого поколения. Мы слышали, как женщина умирала, как она кричала. И это было самое страшное", – говорит местная жительница.
На место удара жители Киевской области приносят живые цветы. Соседи говорят, что здесь жила супружеская пара. Пока обнаружили только тело одного человека. Спасатели продолжают искать пострадавших.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭКСТРЕНО ИЗ КИЕВЩИНЫ! ШАХЕД Убил супругов ХИРУРГА И ТЕЛЕВИЗИОНКИ Узнать Т*ЛА невозможно...
Напомним, информацией столичных пабликов, прилет произошел в частном секторе села Крюковщина в пригороде Киева.
Читайте также:
- Заблудился в тоннеле метро Киева: машинисту пришлось остановить поезд и подобрать человека
- Встреча Трампа и Макрона: что говорили об Украине и как французский лидер дал отпор американскому
- Утратил обе ноги и поддерживает бойцов: невероятная история военного