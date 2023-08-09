"Мы смогли форсировать Днепр": эксперт об успешных действиях ВСУ на левобережье Херсонщины

По словам эксперта, пока точно неизвестно, есть ли там полноценный плацдарм и можно ли предпринимать дальнейшие наступательные действия.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман утверждает, что украинские войска смогли форсировать реку Днепр и перейти на левый берег.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Посмотрим, можно ли там создать плацдарм для того, чтобы из этого плацдарма предпринимать дальнейшие наступательные действия. Увеличили наш обменный фонд, захватили россиян врасплох", – говорит эксперт.

Является ли эта операция разведкой боем или речь идет о полноценном закреплении плацдарма, у Гетьмана информации нет.

Как эта операция повлияет на фронт вообще

По словам эксперта, на всей линии фронта любые действия на одном участке, если он даже в тысяче километров от другого, между собой связаны.

"Атакуя на Купянско-Лиманском направлении, враг хочет, чтобы мы перебрасывали свои силы с юга, из тех мест, где мы проводим наступательные действия. Мы делаем что-то похожее. С Херсонщины они пытались усилить свои группировки на Запорожском направлении, Авдеевском, Бахмутском – может, таким образом мы приостановим эти их возможности.

Сейчас они понимают, что мы можем форсировать Днепр и можем сделать плацдарм, поэтому им будет не до того, чтобы куда-то перебрасывать резервы именно с Херсонского направления, наоборот, надо будет усиливать Херсонское направление", – пояснил Алексей Гетьман.

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Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что ВСУ провели рейд через Днепр на Херсонщине и прорвали оборону РФ.

В ГУР 7 августа также сообщали, что их спецназовцы проводят успешные операции на левобережье Херсонщины. Однако ГУР не уточняло, что речь идет именно о форсировании Днепра.

О десанте на левый берег украинских сил писали также некоторые так называемые "военкоры" оккупантов, которые, впрочем, уверяли, что атака была отбита россиянами.