"Мы спали друг на друге!": боец ГУР, который больше года был в плену, рассказал об ужасных условиях

Боец Главного управления разведки на позывной "Несмачный" вернулся в строй после 13 месяцев российского плена и продолжает выполнять задачи по уничтожению оккупантов.

В эксклюзивном интервью для TSN.UA военный рассказал о пребывании в Оленовке и условиях там для пленных украинских военнослужащих.

"Несмачный" отметил, что после выхода из "Азовстали" в Мариуполе их отвезли в Оленевку, где потом россияне устроили теракт.

“В Оленовке я пробыл чуть больше месяца. 15 июня меня этапировали в Довжанск, это Луганская область. И всё это время до этапирования я был там. Теракт я не застал, он произошел позже после того, как нас этапировали. Когда мы были в Довжанске, россияне говорили, что "ваши ударили по Оленовке, там много погибших". Я понимал, что нам наваливают какую-нибудь дичь, пытаются рассказывать, что мы сами себя уничтожаем. Я вообще не верил, что в Оленовке что-то произошло. Но когда вышел из плена и узнал, что действительно произошло, никак иначе как теракт я не могу расценивать. В плену я пробыл 13 месяцев", – рассказал военный.

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По его словам, в Оленовке были перебои с питанием. Из-за большого количества пленных им часто давали ужин в полночь или ближе к утру.

"Было неоднократно, когда враг применял манипуляции: подъезжал под колонию и выпускал кассету "Градов" в нашем направлении. А там до фронта кажется, 15 километров. Машина быстро собиралась и уезжала. Они ожидали, что наши будут бить в ответ. И от этого в первую очередь будем страдать мы, пленные. А для России это большой плюс: они будут показывать картинку, что Украина уничтожает своих военнопленных", – рассказал "Несмачный".

Военный говорит, что над пленными издевались россияне, которые фактически не принимали участия в войне.

“В Оленовке все было максимально скверно. Нас очень много было на бараке. Два этажа было и около полусотни плюс-минус. Мы спали фактически друг на друге на полу. Сначала были кровати, но их потом забрали. Сказать, что это были нормальные условия, я не могу. В приютах собаки живут лучше, чем тогда жили мы в Оленовке. Условия очень нездоровы были во время моего пребывания. Хорошо, что хоть матрасы были. Не много, но были. Уже когда в Довжанск отвезли, там условия были лучше по сравнению с Оленевкой. Там уже и питание было плюс-минус”, – рассказал “Несмачный”.

По словам военного, для него теракт в Оленовке слишком болезненный, потому что там погибло много товарищей, которых он знал до войны и познакомился в Мариуполе.

“Результаты очень неутешительны… Я уверен, если бы сейчас повернуть время назад и все бы знали, что будет такое, наверное, никто не согласился бы на плен. Я более чем в этом уверен", – говорит "Несмачный".

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