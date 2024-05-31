"Мы так рады украинский язык слышать": как происходил обмен пленными, эксклюзивный репортаж ТСН

Сегодня 75 украинцев вернулись домой.

Этот обмен стал уже 52-м с начала полномасштабной войны. И в целом в семьи вернулось три тысячи двести десять человек.

По словам президента Владимира Зеленского, команда переговорщиков прилагает максимальные усилия, чтобы освободить из плена всех, кто там до сих пор находится.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

31 мая удалось вернуть в Украину 75 пленных. Это - военные и гражданские. Также сегодня состоялся обмен погибшими - Украина вернула 45 тел и обратно вернулись 212 бойцов.

«На обмен отправляются скорые помощи, за ними - автобусы. Сейчас в этих автобусах едут те, кого мы принципиально не снимали - российские военные возвращаются домой: и вернутся домой украинские защитники. Домой сегодня возвращается 75 человек - первыми выходят женщины, их 5", - говорит корреспондентка ТСН.

24-летняя Марьяна - полицейская из Мариуполя, в плену отпраздновала два дня рождения, теперь ей 24 года, муж до сих пор в российских тюрьмах. Еще четыре женщины - гражданские, их задержали, потому что россияне решили их проверить.

Марианна

"В плену находится еще около четырех сотен наших граждан, наших женщин и работа по ним продолжается постоянно", - говорит Богдан Охрименко.

Наталья говорит, что до сих пор не может поверить, что она дома. Два года назад дома оставались двое сыновей - дозвониться до ребят не можем.

В скорой с девушками был и Алексей, который несколько месяцев назад в плену перенес инсульт и только сейчас его отдали. Здесь плохая связь, но он дозванивается к маме и сообщает хорошие новости.

Алексей

Радостно обнимаются ребята, попавшие в плен в первый день полномасштабного.

"Ко мне подходит Константин Миргородский, мы были знакомы к плену, но он так похудел, что я, признаюсь честно, не сразу узнаю его. Мы обнимаемся и пытаемся дозвониться — Константин помнит номер только стационарного телефона", — говорит Наталья Нагорная.

Константин Миргородский

Они не скрывают слез, радуются, но постоянно вспоминают о тех, кто остался там, в российском плену, кого не смогли обменять, кого россияне не соглашаются отпускать. Игорь из Харькова передает привет от Дмитрия Хилюка - это наш коллега, журналист, россияне забрали его когда пытались оккупировать Киевскую область и он уже более двух лет в российском плену. Игорь хочет увидеть родных Дмитрия

"Дмитрий Хилюк из агенства „Униан“ передает родителям и братьям поздравления. Надеется, что освободят", - говорит он.

Роман из скорой помощи ждет из плена двух братьев, набрал с собой бутербродов и огурцов - а вдруг родственники бы вернулись. Но сегодня их в списках нет.

Обмен пленными

Поскольку режим тишины заканчивается – все уезжают из места обмена.

"Мы так рады украинский язык слышно", — говорят украинцы.

Впереди у этих 75 свободных людей еще лечение, реабилитация и объятия с родными. Каждый такой обмен дает нам надежду – будет следующий, когда домой вернутся все, кого так сильно ждут.

Возвращение украинцев домой

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Наконец-то дома! Как из плена вернулись еще 75 украинцев

Напомним, последний обмен пленными произошел 8 февраля 2024 года.

29 мая российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обвинила Украину в срыве обмена военнопленными. Между тем, представитель Единого центра приема обращений "Хочу жить" заявил об открытии третьей колонии, где содержат пленных россиян, которых РФ не хочет возвращать домой.

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