"Мы терпели активность на балконах": Шуфрич прокомментировал карантинные ограничения журналистов в Раде

Нардеп не видит притеснений свободы слова в запрете представителям СМИ свободно передвигаться в кулуарах парламента.

Народный депутат от партии "ОПЗЖ", председатель парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич считает, что журналисты и теперь имеют возможность оперативно общаться с депутатами, несмотря на введенные в Верховной Раде ограничения в связи с эпидемией COVID-19.

Об этом нардеп заявил 30 сентября в ток-шоу "Право на власть" на "1 + 1".

Отвечая на вопрос ведущей Натальи Мосейчук относительно ситуации в Верховной Раде, где для журналистов выделили определенное место, "как в зоопарке", Нестор Шуфрич отметил, что такая практика существует почти во всех демократических странах во время эпидемии коронавирусной инфекции.

В то же время он отметил, что среди всех профессий именно депутаты по количеству больных COVID-19 лидируют в Украине.

"И для этого вы в одну группу сбиваете журналистов, чтобы они там что? Подохли? " — иронично поинтересовалась ведущая.

На это Нестор Шуфрич ответил, что в распоряжении журналистов огромная территория — целый этаж. И подчеркнул, что на таких мероприятиях настаивали врачи, хотя и не сказал, какие именно.

"Этим занималась пресс-служба и Управление делами. Они дали рекомендации, сколько может быть представителей от каждого СМИ. В зависимости от того, интернет-издание это или телевидение — журналиста сопровождает телеоператор. Было принято решение от каждого телеканала — один журналист и один телеоператор ", — пояснил нардеп.

В то же время Шуфрич согласился с тем, что для вакцинированных журналистов такая квота не должна была бы распространяться, но уверял, что вносить какие-то изменения не является прерогативой комитета по вопросам свободы слова.

"К сожалению, карантинные ограничения существуют и в Верховной Раде. Пока их не было, никто этот вопрос не поднимал. Мы терпели ту активность, которая была на балконах. Сейчас мы вынуждены ограничивать и количество присутствующих, и способ общения. Депутаты могут подниматься на третий этаж. Более того, сейчас открылся площадка на втором", — утверждал Шуфрич.

Наталья Мосийчук попросила уточнить, как именно народные депутаты "терпели" от деятельности журналистов на балконах. "Когда вы идете в Верховную Раду, вы просто "терпилы" такие? Вам очень хочется в Верховную Раду, а затем вы садитесь там, виковыриваете козявки, заказываете там себе любовниц, часы, трусы? И вы прямо терпите это все? " — поинтересовалась ведущая.

Нестор Шуфрич согласился, что работа журналистов выявлять такие факты и доносить их до общества и убеждал, что это происходит и сейчас. "Выявляют и сейчас, потому что балкон не ограничен. Определенное ограничение существует относительно передвижения в кулуарах ", — заверил он.

Право на владу: Шуфрич прокомментировал "ущемление" журналистов в Раде

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