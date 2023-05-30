"Мы увидели яркую вспышку": очевидцы ночной атаки на Киев рассказали о первых минутах после взрыва (видео)

Очевидец говорит, что увидела яркую вспышку и услышала очень громкий взрыв.

Жительница общежития, расположенного рядом с поврежденной в результате российской атаки многоэтажки в Голосеевском районе Киева, рассказала о первых минутах после взрыва. По словам студентки Анны, взрывной волной у них выбило почти все окна в здании.

Об этом сообщает корреспондент сайта ТСН.ua с места происшествия.

"Было очень сильно страшно. Я спать не ложилась, планировала заняться учебой. У меня сейчас четвертый курс, защита дипломов. Я как раз собиралась ложиться спать и включили тревогу. Я долго не могла заснуть, но в укрытие не спускалась. Потом проснулась моя подруга от первого взрыва. У нас правило — первый взрыв, мы сразу спускаемся в укрытие. Поскольку мне сегодня на работу, я решила, что лучше поспать", — рассказала Анна.

По словам девушки, они увидели яркую вспышку и услышали очень громкий взрыв. Сразу поняли, что прилет произошел в соседнем доме или сразу за окном, говорит студентка.

"Мы начали спускаться в укрытие и поняли, что у нас в общежитии выбиты окна полностью на лестнице, на кухне. Там было очень много стекла, даже была кровь. Мы как вышли из укрытия нашего, на паркинг под домом, был виден этот пожар. Очень страшно было", – рассказала девушка.

Жительница частного дома, расположенного чуть дальше по улице, рассказала сайту ТСН.ua, что у них и соседей также вылетели стекла, двери, посыпались потолки. Ольга добавила, что громкий взрыв среди ночи испугал детей.

Напомним, в ночь на 30 мая российская армия снова атаковала Киев беспилотниками. Враг выпустил 31 "шахед", 29 из них уничтожила противовоздушная оборона. Почти все БПЛА были поражены на подступах столицы и в небе Киева.

Очевидцы атаки РФ на Киев рассказали о первых минутах после взрыва

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