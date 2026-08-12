"Мы уже были в тылу врага": комбриг Марышев рассказал о провале командования РФ

Руслан Марышев / © скрин с видео

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Украинские военные во время наступательной операции на Александровском направлении смогли продвинуться на 20-25 км вглубь обороны российских войск, тогда как командование РФ не сразу осознало масштаб продвижения. Часть российских командиров, по словам командира 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Руслана Марышева, докладывала высшему руководству ложную информацию о расположении переднего края.

Об этом Марышев рассказал в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко.

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«Командир полка даже не понимал, что мы уже там»

«Мы все это держали в большой тайне для того, чтобы враг не понимал, где мы передвигаемся, на каком направлении мы двигаемся. Но русские так называемые военкоры разгоняли панику. Очень многие командиры Российской Федерации обманывали свое высшее руководство, давая ложную информацию об их переднем крае, где он фактически находится», — рассказал командир 95-й бригады.

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По его словам, даже когда украинские подразделения уже продвинулись на 20-25 км вглубь российской обороны, командование РФ не верило в происходящее.

«Даже тогда, когда мы уже были в глубину на 20-25 км, в глубину обороны российских войск, то их руководство в это не верило и давали карты, которые мы у них вытаскивали еще за 25 км в нашем тылу, хотя мы уже были очень в тылу врага», — отметил Марышев.

Он привел и случай, когда российский командир батальона погиб при проверке позиций, а командир полка не знал, что украинские штурмовые группы уже находятся в этом районе.

«Даже были такие случаи, когда мои штурмовые подразделения убивали там командира батальона РФ, а командир полка даже не понимал, что мы уже там. И командир ходил проверять свои позиции, и мои штурмовые группы его уничтожили. Мы узнали уже после того, что это командир батальона. До этого мы не понимали – даже такое было», — сказал командир.

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Марышев объяснил, что если бы украинские военные знали о статусе уничтоженного военного, то могли бы попытаться взять его в плен для получения информации.

«Если бы мы понимали, что это командир батальона — мы, наверное, взяли бы его в плен, чтобы, скажем так, больше информации из него вытащить. Но, к сожалению, мы этого не понимали. Тем не менее, скажем, командир батальона – минус. Сам батальон уже был у них морально подавлен, и это позволило дальше продвигаться нашим подразделениям», — рассказал он.

Как проходило наступление

По словам командира 95-й бригады, задача украинских подразделений заключалась в прорыве переднего края обороны противника, уничтожении российских военных, проникших в украинскую оборону, и дальнейшем продвижении к определенным рубежам.

«Смотрите, задача у нас была очень, как всегда, максимально простая. Это прорвать передний край обороны противника, уничтожить, вычистить инфильтрированного противника, который находился на некоторой глубине в нашей обороне и максимально продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи», — отметил Марышев.

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Операция, по его словам, началась с населенного пункто Вербовое. После уничтожения российских подразделений украинские военные вышли на рубеж перехода в атаку и начали продвигаться вперед.

«То есть уже мы двигали не их ЛБС, которая была как обман для высшего руководства, а уже освобождали нашу территорию, освобождали населенные пункты, освобождали очень много территорий вокруг населенных пунктов, и по максимуму продвигались вперед», — рассказал командир.

Отдельным сложным этапом стали укрепленные позиции, в частности, бетонные ДЗОТы и ВОПы, которые российские военные обустроили на направлении.

«Очень много было настроено этих так называемых ВОПов. Были и крытые, и некрытые, и бетонные укрытия. Но мы с этим тоже справились», — сказал Марышев.

По его словам, украинские военные использовали авиацию, высокоточное оружие, штурмовые заряды и дымы. В то же время, даже попадания по бетонным укреплениям не всегда позволяли их разрушить.

«Противник там забаррикадировался и не было возможности это выбить. Мы использовали штурмовые заряды, использовали дымы, выкуривали оттуда противника и уже потом уничтожали. В основном это штурмовые заряды, которые очень помогли вскрыть эти все так называемые ВОПы. Ну и люди, которые сделали все дело и до конца довели», — объяснил командир.

Часть укреплений украинские подразделения поначалу обходили, перерезая логистику российских войск, и продолжали двигаться вперед.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: СРОЧНО! ВСУ УВОЛИЛИ 26 НАСЕЛЕНЫХ ПУНКТОВ! ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ подробности операции

Напомним, ранее комбриг Марышев рассказал правду об отборе, учениях и возрасте штурмовиков в ДШВ. Он заявил, что в 95-й ОДШБР приложили значительные усилия для улучшения системы обучения в ДШВ.

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