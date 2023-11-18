"Мы в большой беде": почему Украина рискует остаться без помощи США и как достучаться до Конгресса

Одобрение Конгрессом США помощи Украине на 2024 год снова откладывается. Теперь еще как минимум на два месяца.

В четверг, 16 ноября, президент США Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном государственном финансировании до 19 января во избежание "шатдауна" – остановки работы всех американских госучреждений, где не предусмотрена ни помощь Украине, ни Израилю с Тайванем. Уже не говоря об усилении границы с Мексикой.

Это уже вторая, так называемая, временная бюджетная резолюция, которую подписывает президент Байден за последние месяцы. Первую Конгресс принял в конце сентября и тоже без денег на помощь Украине, потому что из-за острого политического кризиса не то, что между демократами и республиканцами, но и внутри самой Республиканской партии, законодатели никак не могут прийти к согласию по параметрам федерального бюджета на следующий год.

И можно было бы сказать, что нужно просто подождать, пока политическая буря на Капитолийском холме, которая длится уже не первый месяц, уляжется, и все будет хорошо. Так выглядело еще месяц назад. Однако сейчас ситуация критична. Совершенно не очевидно, что Палата представителей, которой руководит ярый трампист-республиканец Майк Джонсон (на днях он, кстати, официально поддержал Дональда Трампа на еще один президентский срок), проголосует пакет помощи Украине на 2024 год.

Почему сложилась такая критическая ситуация? Есть ли у Украины шанс все же получить американскую помощь? Как на это влияют президентские выборы в США и лично Трамп? ТСН.ua расскажет по этому тексту.

Федеральный бюджет: что в Конгрессе говорят о помощи Украине

Американские дипломаты и законодатели утверждают, что в США сохраняется двухпартийная поддержка дальнейшей помощи Украине. Об этом пишут и американские СМИ. Однако если эта двухпартийная поддержка действительно существует (то есть, как демократов, так и республиканцев), почему же тогда Конгресс никак за это не проголосует?

Во-первых, как и в 2019 году в кейсе с импичментом Дональда Трампа после рассекреченного телефонного звонка Владимиру Зеленскому, сейчас Украина снова в заложниках президентской предвыборной кампании в США. Ориентированные на Трампа республиканцы категорически против дальнейшей помощи Украине.

Во-вторых, действительно, протрамповские республиканцы в меньшинстве. Однако количество республиканцев, которые становятся на их сторону, растет из-за увеличения вероятности номинации Дональда Трампа в президенты от Республиканской партии. Поэтому для Киева это приобретает все большую проблему, потому что эта группа может блокировать продолжение помощи Украине, еще имея своего спикера Майка Джонсона, которого, как и Кевина Маккарти, они шантажируют возможной отставкой при любом удобном случае.

В-третьих, по словам полностью согласующегося с позицией Республиканской партии Майка Джонсона, голосовать помощь Украине будут в одном пакете с деньгами на повышение безопасности границы с Мексикой. Демократы против, потому что республиканцы также хотят ужесточить правила предоставления убежища в США, наказание за незаконное пересечение границы и т.д. К тому же, республиканцы еще раз цинично делают Украину заложницей собственных "хотелок" перед выборами, чтобы заручиться большей поддержкой людей, потому что спор за границу между США и Мексикой между республиканцами и демократами тянется уже более 30 лет.

И это уже не первый подобный шантаж. Пакет помощи Израилю на $14,3 млрд, который в начале ноября одобрила Палата представителей с подачи Майка Джонсона, где республиканцы имеют незначительное большинство, Сенат (где соответственно большинство демократов) отклонил. И не только потому, что Администрация Байдена подавала Конгрессу свой законопроект на $106 млрд, который объединял не только помощь Украине на $61 млрд, но и Израилю и Тайваню, а также предусматривал укрепление границы с Мексикой.

В пакет по Израилю республиканцы "зашили" сокращение финансирования Службы внутренних доходов, которая в Америке занимается сбором налогов. Демократы в Сенате отклонили этот документ, поскольку, по прогнозам внепартийного бюджетного управления Конгресса, это может вылиться в $27 млрд убытков для федерального бюджета из-за схем обхода налогового законодательства. Хотя, что самое интересное, республиканцы, особенно трамписты, постоянно кричат, что надо уменьшать расходы бюджета, которые только увеличивают его дефицит.

Шантаж продолжается: помощь Украине может быть проголосована до конца года

Недавнее сообщение исполнительного директора "Центра противодействия коррупции" Дарьи Каленюк в Facebook вызвало бурю обсуждений в сети. Эксперт написала, что после подписания президентом Байденом очередного временного бюджета во избежание "шатдауна" помощь Украине со стороны США будет проголосована не ранее 19 января, если вообще будет проголосована.

"Новый спикер Палаты представителей Джонсон привязал поддержку для Украины и Израиля к финансированию стены на границе с Мексикой и уменьшению финансирования налоговой администрации США (Службы внутренних доходов – ред.). Для Байдена голосование такого пакета является политическим суицидом, ведь только усугубляет его шансы переизбраться на еще один срок. Мы с вами в большой беде. Без прямой поддержки из США наша экономика рассыплется как карточный дом уже очень быстро", — дописала Дарья Каленюк.

И это, к сожалению, правда. ТСН.ua уже писал, что Госдеп, Пентагон и другие ведомства написали официальное письмо на Капитолийский холм с просьбой срочно предоставить Украине $11,8 млрд для поддержки экономики, чтобы закрыть образовавшуюся "дыру" в украинском бюджете. Правда, заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев также написал в Facebook, Конгресс США должен проголосовать за продление помощи Украине уже до конца этого года.

"В этом меня только что заверили сенаторы Риш (сенатор-республиканец Джим Риш – ред.) и Шахин (сенатор-демократка Джин-Шахин – ред.) на конференции безопасности в Галифаксе. Да, нам нужно как можно быстрее. Да, мы и наши друзья в Конгрессе и Сенате делают все возможное. Но так работает демократия – механизмы, процессы и институции. Не разгоняйте панику", — написал нардеп.

Это отчасти подтверждается и публикацией в Bloomberg. По информации издания, Конгресс США может принять пакет помощи Украине на 2024 год уже к середине декабря. Однако все будет зависеть от того, на какие именно уступки по сокращению дефицита госбюджета и границы с Мексикой будут готовы пойти демократы и лично Администрация Байдена накануне президентских выборов. Ведь уже ни для кого не секрет, что трамписты, взявшие в заложники чуть ли не целую республиканскую фракцию в Палате представителей и Сенате, просто шантажируют демократов, выдвигая нереалистичные требования, которые обязательно будут играть против рейтинга президента Байдена. К тому же почти наверняка дальнейшая финансовая и военная помощь со стороны США будет связана с конкретным перечнем реформ, которые должна выполнить Украина. Что, конечно, больше в наших интересах. Сейчас этот список прорабатывает Вашингтон вместе с правительством Украины и Офисом президента. Ну, и, конечно, Киев обяжут отчитываться за каждый предоставленный доллар американских налогоплательщиков.