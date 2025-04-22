"Мы видим конец войны": военный сделал громкое заявление о ситуации на фронте

Александр Карпюк / © ТСН

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Украинский военный Александр Карпюк (Серж Марко) считает, что Украине нужно воевать до того времени, когда российская оккупационная армия начнет сыпаться.

Об этом он сказал в интервью военному корреспонденту ТСН Юлии Кириенко.

«Я скажу лично, я ждал его (перемирия — ред.) в 2023, 2024, 2025. Я уже устал его ждать. Надо воевать до последнего, а там уже посмотрим. То есть до последнего момента. Их надо бить и они когда-то начнут сыпаться. Когда вы о нас говорите «до последнего солдата» — вы нас сыплете. Да, у нас есть ряд проблем, но мы стоим. И стояли бы лучше, если бы не некоторые люди сверху», — сказал он.

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Александр Карпюк отметил, что у России тоже есть проблемы из-за войны в Украине.

«У РФ тоже есть проблемы. Они сейчас пихают большое количество людей под пиаром «успеть на последний поезд». Что скоро будет перемирие и успей получить миллион рублей и «убдешечку». И на летнее наступление люди бегут. Но они экономически не выстоят. То есть у них это должно решиться в 2025 году. Так давайте мы также соберемся и выстоим этот 2025 год. Давайте просто покажем себя достойно, чтобы это было козырем для переговоров. Нельзя в последний момент поднимать руки и договариваться на каких-то условиях. Мы видим конец уже», — говорит он.

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