"Мы все равно вернемся к войне с Россией": военный резко высказался о переговорах

Командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач ответил, готов ли принять переговоры между Украиной и Россией, если бы линия фронта осталась как сейчас.

В интервью ТСН он рассказал, что как командир сможет принять определенные условия, но все должны понимать, что война с Россией все равно снова начнется.

“В масштабах страны… я смогу принять определенные условия. Но все равно должны понимать, что это будет определенный промежуток времени, и к войне с Россией мы все равно вернемся. Это год будет, два, может быть три, но мы все равно вернемся к войне с Россией. Не будет такого (что война закончится – ред.) 200%. Я уверен, что они передохнут, научат войска, научат младших командиров, сержантов, наклепают техники, снарядов, и будет новый виток”, — рассказал военный.

Розлач говорит, что верит в победу, но не сейчас.

“Должен быть ресурс и обученность. Обученость в первую очередь", — подчеркнул военный.

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