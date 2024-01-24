"Мы встречаем такое впервые!": Жданов рассказал, чем особенна последняя массированная атака России по Украине

В ходе комбинированного ракетного удара утром 23 января россияне запустили по Украине все, что у них было. Впрочем, вражеская атака имела две особенности.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По данным Воздушных сил Украины, во время атаки 23 января Россия выпустила по территории Украины 41 цель разных типов. Из них 21 цель удалось сбить.

"В основном это крылатые ракеты и баллистические ракеты комплекса "Искандер". К сожалению, ракеты Х-22 сбить не удалось. С одной стороны, при атаке они запустили все, что было. А с другой – действительно есть особенность. Первая состоит в том, что в ней не участвовали "Шахеды". И вторая, которую мы впервые встречаем, – атака баллистическими и крылатыми ракетами была осуществлена с очень тщательным расчетом времени подлета”, — рассказал Олег Жданов.

То есть время подлета крылатых дозвуковых и баллистических сверхзвуковых ракет к целям было почти одновременно, объяснил военный эксперт. По его словам, это необходимо для того, чтобы максимально усложнить работу средств противовоздушной обороны в Украине.

“Потому что разные средства и разный характер целей. Это усложняет их обнаружение, захват и перехват", – говорит Олег Жданов.

Напомним, эксперт назвал вероятную дату нового удара россиян.

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