«Мы вывезли абсолютно всех, кто хотел уехать»: новые подробности эвакуации из Олешок

Люди, эвакуированные из Олешок / © Владимир Зеленский

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Во время эвакуации жителей оккупированных Олешок, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, никаких фильтрационных мероприятий не проводилось. Он также рассказал об украинцах, которых удалось забрать во время внеплановой остановки.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время беседы с журналистами.

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По словам Лубинца, он вместе со своими сотрудниками сопровождал эвакуированных на протяжении всего процесса. Омбудсмен заверил, что никаких мер по проверке не проводилось. В частности, проблем с выездом не возникло даже у людей, которые сообщали об утрате документов.

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«Не только не было фильтрации, но и не было никакой проверки телефонов и документов», — добавил Лубинец.

По словам омбудсмена, за процессом эвакуации также наблюдали журналисты из трёх стран.

«Украинские журналисты, наши коллеги, были рядом со мной, всё это видели. Американские журналисты снимали это на камеру. На мой взгляд, это, в том числе, способствовало тому, что вот, наконец, практически благоприятно для наших граждан, завершается эта гуманитарная миссия», — добавил омбудсмен.

Он также рассказал, что по дороге делегация заметила на обочине людей с плакатами «Эвакуация».

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«Когда мы ехали, на обочине оказались наши граждане, которые стояли с транспарантами „Эвакуация“. По нашему предложению мы остановились. Я вышел вместе с Яной Лантратовой (российским уполномоченным по правам человека, — Ред.)», — добавил Лубинец.

Люди выразили желание уехать в Украину. По словам омбудсмена, после недолгого обсуждения удалось договориться об их эвакуации.

«Мы вывезли абсолютно всех, кто хотел уехать, даже в таком не то что несогласованном, но и импровизированном варианте. Но самое главное, что мы, в том числе, и такую категорию наших граждан вывезли», — подчеркнул Лубинец.

Он сообщил, что для эвакуации были задействованы четыре транспортных самолета и большое количество автобусов. Часть граждан уезжала на собственных автомобилях. При этом количество эвакуированных украинцев пока не называется.

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«Дождитесь подтвержденной дополнительной информации. Мы не публикуем количественные показатели. Большое спасибо за понимание», — добавил Дмитрий Лубинец.

Кроме того, Лубинец сообщил, что 2 ноября должна состояться пресс-конференция украинской переговорной группы, в ходе которой, по его словам, её представители будут отвечать на вопросы.

Что известно об эвакуации жителей Олешок

Напомним, Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня во временно оккупированных Олешках Херсонской области, чтобы обеспечить эвакуацию мирных жителей и доставку гуманитарной помощи.

29 октября в оккупированный город отправилась украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцем. Для эвакуации людей были подготовлены автобусы, в том числе отдельный транспорт для домашних животных. Жители могли самостоятельно выбрать, куда эвакуироваться — на подконтрольную Украине территорию или в Россию.

По информации журналиста Дениса Казанского, сославшегося на российского «военкора», желающих выехать в Украину оказалось в четыре раза больше, чем тех, кто выбрал путь в Россию.

Позже стало известно, что украинская делегация вместе с эвакуированными отправилась в Анапу, откуда людей должны были доставить самолетами в Беларусь. Позже Лубинец сообщил о прибытии всех четырёх самолётов в Гомель. Оттуда эвакуированные должны были продолжить путь на подконтрольную Украине территорию.

Днём 31 октября сотни эвакуированных жителей Олешок вернулись на подконтрольную Украине территорию. О завершении гуманитарной операции и возвращении людей сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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