На водных объектах Киева погибло уже 15 человек

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Чуть больше, чем за сутки, вода в Украине унесла жизни 17 человек, среди них — 9 детей! Трагедии произошли в 12 областях Украины. Об этом сообщил директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Виктор Витовецкий.

К сожалению, эти страшные цифры могут возрасти — в 3 областях продолжаются поиски 4 человек, среди которых 3 ребенка. Спасатели бьют тревогу, потому что количество утопленников стремительно растет.

По словам Виктора Витовецкого, 276 человек погибли на водных объектах Украины с начала года, из них 37 детей. Почти через неделю на водоемах погибли 27 человек, из них 12 детей. Резкий рост числа погибших наблюдается именно в последние дни, что, вероятно, связано с жаркой погодой и повышением температуры воздуха.

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Чем теплее за окном, тем больше появляется таких страшных сообщений. Люди, спасаясь от жары, идут отдыхать к воде, а малейшее пренебрежение правилами поведения на воде заканчивается смертью. К сожалению, отдых на воде превратился в своеобразный конвейер смерти.

Трагедии на региональных водоемах: гибнут целые семьи

По сообщению ГСЧС Украины, только на Днестре погибли сразу трое детей.

На Буковине во время отдыха на воде исчезли 49-летний отец и двое сыновей 7 и 8 лет. Трагедия произошла в районе села Репужинцы Черновицкого района. Во время купания дети начали тонуть, отец бросился их спасать и тоже исчез под водой.

Также на Днестре в районе села Мошанец во время отдыха на реке исчез 16-летний парень. По предварительной информации, он прыгнул в воду и не выплыл.

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Столичная статистика: количество жертв превышает прошлогоднюю

Не лучше ситуация и в Киеве. На озере Редькино пять дней продолжались поиски 23-летнего мужчины, утонувшего вечером 20 июня в Оболонском районе. Тело водолазы обнаружили в 70 метрах от берега на глубине 10 метров.

«Родным и близким мужчины оказывают психологическую помощь. Все обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранителями», — отмечают в ГСЧС Киева.

По информации столичных спасателей, по состоянию на 25 июня 2026 года на водных объектах Киева погибли уже 15 человек, из них 3 ребенка (за аналогичный период 2025 года — 14). Спасены 11 человек, из них 5 детей (за аналогичный период 2025 года — 6 человек, из них 1 ребенок). То есть статистика уже превышает прошлогоднюю.

Смертельный заплыв в Гидропарке вне зоны безопасности

В Гидропарке, в среду, на пляже «Венеция» около 19:00 человек ушел под воду. Юношу, которому было всего 16 лет, нашли в 15 метрах от берега на глубине трех метров.

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В коммунальном предприятии «Плесо» рассказали детали трагедии. Там подчеркивают, что молодые люди решили искупаться и переплыть залив в месте, которое не предусмотрено для купания, а плыли как раз к официальному пляжу «Венеция».

«Детали еще устанавливаются. Но известно, что девушка добралась до берега и сообщила лайфгардам, что переплывала залив с товарищем, а когда доплыла, заметила, что его на поверхности воды уже нет. На место сразу прибыли специалисты спасательно-водолазной службы. Парня быстро нашли, начали откачивать, но, к сожалению, он скончался. Предварительно под воду он пошел через судорогу», — рассказывают ТСН.ua в КП «Плесо».

Там объясняют, что на обустроенных пляжах дежурят лайфгарды и следят за поведением отдыхающих. Молодые же люди переплывали залив в месте, где купаться запрещено.

«В этом месте очень сильное течение, а глубина — семь метров. Ко всему, из-за большого количества отдыхающих была сильная мутность воды. При таких условиях сложно обнаружить человека, внезапно ушедшего под воду. Несмотря на это, парня нашли быстро, но, к сожалению, спасти его не удалось», — рассказывают в пресс-службе «Плесо».

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Венецианский мост: прыжки на спор и угроза инвалидности

С наступлением жаркой погоды еще одно место в Киеве приобрело опасную популярность — Венецианский мост, из которого в воду прыгает молодежь. Местные жители говорят, что на мосту уже давно нужно поставить табличку с указанием того, сколько людей погибло после прыжков в воду с высоты и сколько осталось калеками.

Уже в этом году с моста прыгнул мужчина и повредил спину — его достали из воды и передали медикам. Районом ходят слухи, что под мостом в воде осталась арматура, об которую травмируются экстремалы.

«Венецианский мост — это гидротехническое сооружение, имеющее соответствующие коммуникации под ним, на нем и рядом с ним. Они там есть, потому что мост не предназначен для того, чтобы с него в воду прыгали люди — это не аттракцион. Вообще, когда человек прыгает в воду с такой высоты, следует понимать, что можно неудачно зайти в воду и травмироваться. Кстати, именно поэтому там случаются переломы позвоночника, травмы внутренних органов. Это очень опасно, и мы всегда призываем граждан этого не делать», — рассказывают в КП «Плесо».

К сожалению, до людей не доходит, особенно до молодежи, которая часто делает это под действием алкоголя или просто на спор, чтобы показать себя.

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«К примеру, в прошлом году был случай, когда подросток прыгнул с Венецианского моста и повредил спину. Его достали из воды лайфгарды, оказали помощь и попросили больше никогда так не поступать. Он пообещал, но уже через три минуты снова был на перилах моста. Поэтому мы планируем встречу со специалистами КП „Киевавтодормост“, чтобы найти варианты сделать так, чтобы убрать даже возможность прыгнуть с Венецианского моста», — обещают коммунальщики.

Иллюзия безопасности: почему «домашние» водоемы убивают

В КП «Плесо» уверяют, что трагических случаев нет на официальных городских пляжах, где дежурят лайфгарды. Такие, кстати, есть в каждом из 10-ти районов Киева. Там лайфгарды следят за тем, чтобы люди не употребляли алкоголь, не заплывали в запрещенные места, не слушали громко музыку.

«Те, граждане, которых это не устраивает, идут за территорию официальных пляжей и там делают все, что им вздумается — выпивают, развлекаются. К сожалению, после этого и случаются такие досадные случаи, когда отдыхающие гибнут на воде. В Киеве более 700 водоемов. И, к сожалению, большинство граждан считают: если рядом с домом есть водоем, то в нем можно купаться. Но это не так, потому что категорически нельзя купаться в технических водоемах и там, где нет обустроенного пляжа», — объясняют в КП «Плесо».

К сожалению, люди игнорируют таблички «Купаться запрещено!», потому что считают, что если купались здесь 30 лет, то с ними ничего не произойдет. Но, как показывает статистика, это неверно. Страна имеет огромное количество утопленников только за первый месяц лета, а впереди еще два, которые, по прогнозам синоптиков, будут жаркими.

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Пять золотых правил безопасности от специалистов:

Купайтесь только на обустроенных для этого пляжах

Не прыгайте в воду с высоты (мостов, дамб, скал)

Не заходите в воду в темное время суток

Не оставляйте детей без присмотра ни на минуту

Во время отдыха и купания не употребляйте алкогольные напитки.

Дата публикации 17:03, 23.06.26 Количество просмотров 185 Осколок дрона РФ убил отдыхающую на пляже! Убежище находилось в 10 метрах

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