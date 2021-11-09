"Мы здесь никто, уже начинаем жить в долг": застрявшие в Турции украинцы ждут результатов экспертиз

"Мы здесь никто, уже начинаем жить в долг": застрявшие в Турции украинцы ждут результатов экспертиз

Дело уже взял под свой контроль украинский МИД.

Уже более трех недель 7 украинцев не могут вернуться на Родину после вероятного самоубийства одного из членов группы.

Об этом 8 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Жуткая история произошла еще 17 октября. Туристы были в походе по Ликийской тропе. Руководителя группы обнаружили с ножевыми ранениями на побережье и пытались его спасти. Даже успели вызвать врача, однако предотвратить беду те не смогли.

В эксклюзивном комментарии ТСН туристы рассказали, что мужчина вел себя странно с начала путешествия и отказывался от какой-либо помощи медиков. Тело умершего уже передали в Украину и похоронили еще 22 октября. А вот остальная группа до сих пор остается в Турции. Они выступают свидетелями дела, поэтому суд запретил им покидать страну до заключения судебно-медицинской экспертизы. Жить все это время им приходится за свой счет, а когда они вернутся домой - они не знают. Тем временем дело уже взял под свой контроль украинский МИД.

В Украину более трех недель не могут вернуться застрявшие в Турции граждане

"Вот уже прошло три недели, даже больше, три недели и один день. До сих пор туман полный. Общаемся с адвокатом, и он говорит, что все зависит от того, когда поступят результаты медицинской экспертизы. Когда дойдет до нас очередь – неизвестно. А повлиять на это мы не можем никак, потому что мы никто по сути. Уже мы в долг начинаем жить, потому что мы не рассчитывали, что столько времени здесь проведем", — отметил украинец Валерий Веревкин.

Напомним:

Ранее в Египте украинцы застряли в аэропорту Хургады из- за пассажирки, у которой тест на коронавирус оказался положительным. Что делать с женщиной, решали 4 часа.

за пассажирки, у которой тест на коронавирус оказался положительным. Что делать с женщиной, решали 4 часа. На сломанном судне в Аденском заливе застряли украинцы: один из них скончался, не выдержав жары.

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