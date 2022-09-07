"Мы здесь с украинским флагом, чтобы говорить, что свобода – наша самая большая ценность", – корреспондентка ТСН Наталья Нагорная о 79-м Венецианском кинофестивале

Среди героев фильма, который будет представлен вне конкурса, – корреспондентка ТСН Наталья Нагорная. Кроме того, 1+1 media присоединилась к работе над проектом и передала режиссеру немало архивных материалов, созданных журналистами и операторами на протяжении войны.

Первый трейлер ленты доступен по этой ссылке.

По случаю масштабной премьеры в прямом включении в "Сніданку з 1+1" на ТЕТ присоединилась команда киноленты, которая вместе с Нелей Шовкопляс, Егором Гордеевым и Константином Грубичем пообщалась и рассказала ожидания и эмоции от будущего кинопоказа.

"Мы повторим историю. 7 лет назад на Венецианском кинофестивале начал свой путь фильм "Зима в огне". И уже сегодня, 7 сентября, в 14:15 (СЭТ) отсюда начнет свой путь "Свобода в огне". Очень важно рассказать эту историю, достучаться до сердец. Вчера происходили предпоказы фильма и сегодня у медиа уже есть много упоминаний об этом. Начинается разговор. Поэтому для меня, как для человека, рассказывающего истории через кино, это очень важно. Мир забывает, что продолжается война. Для меня очень важно напоминать об этом, об этой борьбе. Чтобы мир услышал и стал на сторону Украины. Чтобы остановить это безумие, чтобы остановить эту войну", — отметил кинорежиссер Евгений Афинеевский в эфире "Сніданку з 1+1".

В свою очередь, корреспондентка Наталья Нагорная поделилась историей Анны Зайцевой – невероятно смелой девушки, выжившей на Азовстали, сохранившей своего сына Святика и родителей, но муж Кирилл до сих пор в плену.

"Мы здесь с украинскими флагами в руках для того, чтобы говорить о том, что свобода – это наша самая большая ценность. Это важно для каждого украинца. Кино сделано за какие-то нереально короткие сроки. Я увижу ленту только сегодня. Но я уверена, что этот фильм должен умилять зал на 2300 человек. Потому что это документальное кино о нашей борьбе. Мы берем с собой самое главное – достоинство, уверенность в необходимости борьбы и наши флаги. Держите за нас кулаки", – поделилась эмоциями Наталья Нагорная.

Проект "Свобода в огне" является продолжением фильма "Зима в огне: борьба Украины за свободу", премьера которого состоялась 9 октября 2015 года на платформе Netflix. К тому же в 2016 году лента стала номинантом на премию "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм". Проект реализован при поддержке Министерства иностранных дел Украины и в коллаборации с 1+1 media.

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