Мы живем в период первой мировой гибридной войны – Верещук

Министерша заявила, что люди поневоле становятся жертвами информационных атак.

Вицепремьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что мы живем в период первой мировой гибридной войны, но апокалиптические настроения в Сети не соответствуют действительности на улицах.

Об этом политик сказала во время марафона "Право на владу" и "Твій вечір" во вторник, 15 февраля.

"Мы живем в период первой мировой гибридной войны. Такого действительно еще не было. Как и пандемии во время интернета и социальных сетей. Были пандемии и до этого, правда? Человечество соревновалось и побеждало вирусы. Но чтобы все было онлайн и во время онлайн-обсуждений — это было впервые", — сказала Верещук.

Она убеждена, что панические настроения в соцсетях не отвечают настроениям людей на улице.

"И вы видите, какие апокалиптические настроения в Сети. Это, конечно, не соответствует действительности на улицах. Если вы поедете на Луганщину или на Донетчину, вы увидите там спокойных трудолюбивых людей, которые каждый на своем месте работают и пытаются работать, жить, развиваться, растить детей, печь хлеб, учить и лечить", – рассказала министерша.

Она отметила, что происходящее в информационном пространстве – спровоцированные из разных источников информационные атаки – приводит к тому, что люди поневоле становятся живым инструментом этих атак.

"И мы вынуждены как власть, как оппозиция – все, кто имеет причастность – объяснять, разъяснять, давать рекомендации и даже успокаивать. Потому что мы точно понимаем, что происходит – по крайней мере, в тех пределах, которые у нас сегодня есть. Я имею ввиду события внутри страны и вокруг", – сказала Верещук.

"Мы живем в период первой мировой гибридной войны" – Ирина Верещук

Напомним, 14 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из- за панических настроений украинская экономика теряет по 2-3 млрд дол. на месяц.

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