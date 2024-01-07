"Мы знали и готовились": боец "Волков Да Винчи" ошеломил, когда ожидали полномасштабное наступление России

По словам военного, к вторжению РФ начали готовиться в 2019 году.

Ожидалось, что полномасштабное вторжение России в Украину начнется в 2020 году. Тогда военные приступили к подготовке.

Об этом в эксклюзивном интервью для TSN.UA рассказал артиллерист батальона "Волков Да Винчи" — "Бас".

"Наверное, это уже был 2019 год, ожидалось, что полномасштабный движ начнется уже в 2020 году. Разные разведданные были, определенная подготовка шла. Мы со своей стороны добровольческим украинским корпусом организовывали разные школы, проводили предварительные наборы людей, которые, если сейчас не идут на фронт, будут готовы присоединиться к нашим рядам в случае полномасштабной войны", — рассказал "Бас".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Вы хотите снова мясорубки под Киевом? Будьте мужиками! Артиллерист "Волков Да Винчи" "Бас"

Читайте также: