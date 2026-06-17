Александр Гладун

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Война, продолжающаяся уже пятый год, критически обостряет и без того катастрофическую демографическую ситуацию в Украине. К хронически высокому уровню смертности и рекордно низкой рождаемости добавились масштабные миграционные вызовы. В обществе ходят слухи о предстоящем засилье иностранных рабочих, которых якобы массово привозят к нам на работу. В то же время, миллионы украинских мужчин остаются за границей, а вопрос их принудительного возвращения из ЕС вызывает острые дискуссии.

О том, какова реальная ситуация на рынке труда, почему власти делают ставку на иностранцев вместо преодоления внутренней безработицы, угрожает ли Украине потеря этнической идентичности и реальна ли принудительная депортация украинских мужчин из Европы, в интервью ТСН.ua рассказал Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Птухи НАН Украины.

Александр Гладун

Рынок труда во время войны: сколько иностранцев уже в Украине

— В Украине все чаще фиксируют якобы массовое прибытие трудовых мигрантов: то индусов видели на Киевщине, то Житомирщине, то Закарпатье. Какова, по вашему мнению, на самом деле ситуация сейчас?

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— В общем, мне трудно назвать конкретное количество трудовых мигрантов в Украине, потому что в СМИ озвучивают разные числа, сообщают о разном количестве таких людей. А официальные данные тоже очень интересны. К примеру, Государственная служба занятости говорит лишь о количестве выданных разрешений на работу в Украине в разные годы. Но информация о том, сколько из этих людей осталось у нас работать, а сколько уехало из Украины, отсутствует, об этом не говорят.

Также озвучивалась цифра, что около шести тысяч трудовых мигрантов сейчас работает в Украине. Но я думаю, что эта цифра не соответствует действительности.

— То есть трудовых мигрантов в Украине больше, чем выдано разрешений?

— Если опираться только на количество выданных разрешений на въезд иностранцев в Украину, то следует иметь в виду, что иностранцы приезжают к нам и на обучение.

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А вот что касается приезда именно на работу, то этот вопрос нужно анализировать глубже. Но уже сейчас могу сказать: первое — количество иностранцев, которых привлекают на отечественный рынок труда, увеличивается, и это однозначно. Второе — сейчас это уже государственная политика, то есть происходит целенаправленное привлечение иностранцев. И дальше их будут привлекать все больше и больше. Об этом свидетельствует и то, что люди видят на улицах своих городов и деревень, а также обсуждают между собой.

— Выходит люди не просто так обсуждают появление иностранцев? К примеру, в одном селе на Киевщине жители наняли бригаду для ремонта крыши. Приезжали рабочие в две смены, по 3–4 работника. Ни одного украинца среди них не было — люди восточной национальности, говорят по-русски. Еще и дорого берут за работу.

— Вполне возможно. Как я уже говорил — это государственная политика. Более того, можно уверенно прогнозировать, что поток трудовых мигрантов будет только увеличиваться. Об этом свидетельствует происходящее на законодательном уровне в Украине. А именно рассматривается проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о трудоустройстве иностранцев и лиц без гражданства». Документом планируется внесение изменений в законы «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О занятости населения».

В этом документе есть пункт, который называется «Свободный доступ к рынку труда в Украине», а далее перечислены те, кто будут иметь этот свободный доступ, в частности иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине. А также граждане Европейского Союза, то есть всех европейских стран, входящих в ЕС. То есть они имеют право приехать в соответствии с этим законом и здесь работать.

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Фактически это открывает рынок труда практически всей Европе. Конечно, если ей будет интересен наш рынок труда. Есть также лица «особых категорий» — работающие во флоте, авиакомпаниях, медиа, спортсмены, даже священнослужители, они тоже смогут у нас работать. В целом перечень лиц, которые согласно законопроекту получат свободный доступ к рынку труда в Украине, достаточно велик, он насчитывает 15 пунктов. А в 16 пункте указано, что это право имеют «другие иностранцы и лица без гражданства в случаях, предусмотренных законами и международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины».

Демографический кризис в Украине

Демографический кризис и безработица: почему государство ищет чужих вместо своих

В то же время есть распоряжение Кабмина от 7 января этого года №92-р «Об одобрении Стратегии занятости населения на период до 2030 года и утверждении Операционного плана мер по ее реализации в 2026-2028 годах». В нем тоже речь идет о привлечении иностранцев к рынку труда Украины.

Но здесь очень интересный момент. Если проанализировать этот документ, то он содержит общие положения, где приводится анализ состояния, в котором сейчас находится Украина. Например, сейчас декларируется открытие рынка труда для иностранных граждан в Украине, но, тем не менее, в этом документе указано, что на октябрь 2025 года безработица в Украине составила 11,3%. А это значит, что каждый десятый трудоспособный украинец был безработным. Это, по-моему, свидетельствует о том, что мы должны привлекать больше своих людей на рынок труда, а не иностранцев. Сначала своих граждан нужно обеспечивать работой, ведь демографический кризис требует максимальной поддержки собственного населения.

— Декларируется, что с появлением трудовых мигрантов экономика воюющей страны лучше заработает. Так ли это?

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- Сомнительно. Сейчас все это объясняют необходимостью экономического роста и роста валового внутреннего продукта (ВВП). Но ведь ВВП может расти за счет трех факторов. Первый — это действительно экстенсивный фактор, то есть с привлечением дополнительной рабочей силы. Второй — интенсивный — это увеличение производительности труда, и третий — структурный, то есть он предполагает изменение структуры экономики страны, позволяющей предприятиям определенных отраслей получать большую добавленную стоимость.

А что мы имеем с производительностью труда в Украине? К примеру, на 2018 год производительность труда в Украине была на 79% ниже, чем в Польше. А в 2021 году мы в мире занимали 94 место из 165 стран по производительности труда. И она была в 8 раз ниже, чем в Люксембурге — лидере этого рейтинга. Это тоже отмечено в Операционном плане мероприятий. Что мы делаем для того, чтобы поднять производительность труда? Это вопрос, на который ответа лично у меня нет. А о структуре экономики здесь вообще речь не идет.

Относительно роста ВВП здесь тоже есть анализ. У нас, например, в 2025 году без оформления трудовых отношений работало 23,4% занятых людей, что примерно оценивается в 2,6 миллиона работников. Убытки бюджета от этого, если брать в расчете со средней заработной платы, составляют 287,9 миллиарда гривен. Что делается, чтобы этого не было? Чтобы пополнялся бюджет, просто чтобы работающие платили взносы? Вопрос — без ответа.

Демографический кризис в Украине

Спасут ли экономику Украины трудовые мигранты

— То есть, нас не спасет массовый завоз трудовых мигрантов? Но ведь многие предприниматели жалуются на отсутствие рабочих рук.

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— Понимаете, государство видит проблемы, они четко очерчены. И если обобщить все то, что я сказал, это просто неэффективное функционирование государства. Вместо того чтобы повышать его эффективность, у нас говорят: «Ну, давайте завезем больше мигрантов, и это будет положительно на все влиять!».

Но ведь трудовые мигранты будут вовлечены в эту же неэффективную экономику, и насколько это привлечение что-то нам даст, сложно сказать. Возможно, там будет какой-нибудь плюс или какой-то минус. Но от этого мы лучше жить точно не будем.

Теперь относительно мигрантов, приехавших в Украину на заработки: какова их главная цель? Если отбросить стремление части из них в дальнейшем скорее переехать из Украины в страны ЕС, то они просто приехали к нам, чтобы заработать деньги. А это для них минимум расходов и максимум перечисления денег домой. То есть страна еще будет терять на этом валюту.

Так что плюсов немного. Но эта государственная политика по ввозу трудовых мигрантов у нас продолжается. Конечно, украинские предприниматели испытывают дефицит рабочих рук из-за войны, и многие из них об этом говорят. Но здесь вопрос: ощущение дефицита и возможность сразу предоставить рабочие места — это тоже разные вещи.

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Кроме того, существуют определенные требования к трудовым мигрантам: к их обучению, если это нужно, наличию определенной квалификации и ее повышению. Все это, по-видимому, довольно сложная процедура. Хотя в нормативных актах пытаются ее прописать более или менее подробно. Но насколько в нашей стране, которая работает неэффективно, все это будет работать, я не берусь оценивать.

Демографический кризис в Украине

Риски для репатриации: как замена рабочей силы заблокирует возвращение украинцев из-за границы

— Вернусь к вопросу открытия украинского рынка труда для стран ЕС. Это же для нас не так уж плохо?

— Открытие украинского рынка труда для представителей стран ЕС является одним из требований Европейского Союза, чтобы мы стали членом Евросоюза. Но здесь есть одно «но»: мы не знаем, через сколько лет станем членами ЕС. Вот и выходит, что мы не знаем, а рынок труда открываем уже сейчас. Возможно, не следует спешить с этим, и когда придет время вступления в Евросоюз, тогда и изменить эти положения. А сейчас больше сконцентрироваться на внутренней перестройке государства и, соответственно, обеспечении работой своих граждан.

Напомню, мы стремимся обеспечить возвращение украинцев из-за границы, а если до этого времени места на рынке труда будут заняты трудовыми мигрантами, то они же не вернутся, им некуда будет возвращаться.

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Другой момент: когда бы не закончилась война (в ближайшее время или нет), все равно будет демобилизация, люди с войны вернутся, и что будет с рабочими местами? Эти люди, возможно, тоже уедут зарабатывать деньги за границу. То есть такая политика, которая сейчас проводится государством, может привести к изменению этнического состава населения, то есть произойдет денационализация Украины. Я бы сказал, «ласковая» денационализация, которая будет происходить не сразу, а постепенно, на протяжении многих лет, но она изменит все в Украине. Это однозначно.

Устраивает ли это наших граждан или нет — я не знаю. Разговоры, что от этого мы будем жить лучше — ну очень сомнительные, это просто разговоры. Конкретные украинцы от этого мало что выиграют.

Демографический кризис в Украине

Сколько мигрантов нужно Украине и какие прогнозы Минэкономики

— В каком реальном количестве трудовых мигрантов требует Украина, по вашему мнению, и на какой период времени?

— Здесь трудно сказать, потому что я не специалист по вопросам рынка труда. В свое время в Минэкономики заявляли, что нам нужно 4,5 миллиона трудовых мигрантов. В некоторых документах и публикациях в СМИ фигурировала цифра в 2-2,5 миллиона трудовых мигрантов. Но возникает вопрос: зачем такое количество? И вообще, откуда появилось это число, под какие темпы экономического развития, под какую численность населения, под какую структуру экономики взяты эти цифры? Это довольно сложный вопрос. И опять-таки, мне кажется, это путь попытки за счет экстенсивного фактора способствовать экономическому росту. Давайте лучше обратимся к правительственному документу, о котором говорилось ранее.

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Согласно Стратегии занятости предусмотрено, каждые 5 лет (т.е. с 2025 до 2030-го, с 2030 до 2035-го, а затем с 2035 до 2040-го) должен происходить рост ВВП на 21, 21 и 19% соответственно. А занятого населения в 2030 году, по их расчетам, должно быть больше на 1,7 миллиона, чем в 2025 году. А в 2040 году должно быть больше на 3,8 миллиона. Рост за 15 лет составит 28,6% (около 2% ежегодно). При существующей демографической ситуации такой рост возможен только за счет привлечения иностранной рабочей силы. В то же время за этот же период планируется, что рост производительности труда составит 14,4% (около 1% ежегодно). Так оно получается согласно параметрам, заложенным в Стратегию занятости.

Реальны ли эти темпы роста по годам, оценить сложно, потому что это очень большой период. Идет война, плюс развитие экономики носит циклический характер: после некоторого повышения темпов роста всегда идет снижение. То есть будут кризисные периоды, когда нужно будет увольнять людей. И вот что делать с этими завезенными мигрантами будет непонятно.

Демографический кризис в Украине

Глобальный кризис человеческого ресурса: новый сценарий для мира

— О кризисе человеческого ресурса говорят во многих странах. По вашему мнению, он уже наступил в Украине из-за войны, или это испытание нас еще ждет впереди и в каких масштабах?

— Дело в том, что не только Украина пытается обеспечить экономический рост за счет экстенсивного фактора. На протяжении всей истории человечества численность населения постоянно росла, и это обеспечивало рост экономики.

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Сейчас рост численности населения во всем мире останавливается и остановится где-то в третьей четверти этого столетия. И пойдет сокращение численности населения всего мира, не только в Украине.

И согласно предварительной концепции развития общества, построенного на росте численности населения, кризис будет во всем мире. Поэтому нужно уже сейчас рассматривать другие сценарии экономического развития и роста.

Темпы могут уменьшаться, но при этом качество жизни, качественные характеристики должны расти. Вообще, нам нужно ментально отказаться от того демографического прошлого, которое было не только у нас, но и во всем мире, и уже разрабатывать концепции, как работать и что делать в период уменьшения численности населения.

То есть, если говорить в целом, между странами будет расти конкуренция за рабочую силу. Это приведет в определенных пределах, возможно, и к росту заработной платы. Но насколько страны и как себя будут защищать в правовом смысле, насколько они будут открыты для других мигрантов, как изменится вся эта политика — сейчас сказать трудно, потому что это начнется через 25 лет. К этому, в принципе, экономисты должны готовиться уже сейчас.

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Загадка турецких работников и реальные масштабы миграции

— Согласно данным Госслужбы занятости, больше всего трудовых мигрантов приезжают в Украину из Турции. Как вы думаете, почему именно из этой страны?

— Мне это сложно объяснить. Уровень жизни в Турции, ну, скажем так, не ниже, чем в Украине. Почему они сюда уезжают, я сказать не могу. Можно объяснить, почему едут из отдельных регионов, например, Индии и Бангладеш, потому что там уровень жизни может быть ниже, чем в Украине. А почему из Турции это загадка. Возможно, турецкие предприятия здесь выполняют какие-то работы и привлекают для их выполнения своих граждан.

Если речь идет о количестве полученных разрешений на работу в Украине, то здесь важно разобраться, остались ли в Украине те люди, которые получили эти разрешения в прошлом или позапрошлом году. Мы же не знаем, кто из них остался в Украине, а кто уехал, и сколько по факту в Украине сейчас проживает иностранцев, по, скажем так, накопленному итогу от какого-то года. Поэтому точную информацию о том, сколько в Украине проживает иностранцев и какое количество из них именно трудовые мигранты, трудно получить.

А разрешения — это такое. За разрешением человек может приехать, поработать три месяца и в этом же году уехать домой. А может быть наоборот: человек получил разрешение 5 лет назад и до сих пор работает. И это количество людей может накапливаться. Поэтому, я думаю, что трудовых мигрантов гораздо больше в Украине, чем официальных разрешений.

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— Кстати, они могут и свои семьи сюда перевозить, ближайших родственников?

– Да. Человек получает разрешение, работает, обживается, а потом, если родственники получат разрешение, то и семьи будут переезжать. То есть количество мигрантов можно умножить на два или три, если семья с ребенком. Тогда мы уже говорим об иностранцах, постоянно проживающих на территории Украины, а не только о занятых. И с этой статистикой у нас есть проблемы.

Демографическая киза в Украине

Наемники на фронте вместо украинцев: исторический опыт и реальность

— Часто звучит мнение, что Украине нужны не трудовые мигранты, а добровольцы, которые согласятся воевать на фронте за деньги. Мол, надо привлекать на фронт наемников из-за границы, а украинские мужчины должны работать и обеспечивать войско. Как вы относитесь к этой идее?

— Я считаю, что наемники никогда полностью не заменят находящихся на фронте наших бойцов. А вот отчасти — да, вполне можно, и это уже делается. Их привлекают, но не в таком объеме, как россияне. У нас есть воюющие иностранцы. И они имеют соответствующий статус, имеют материальное обеспечение, заработную плату наравне с нашими военными.

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Кроме того, есть иностранцы, приезжающие сюда добровольно. В частности, есть и российские добровольческие подразделения, состоящие из россиян. Также есть белорусы, есть чеченцы, грузины. Сражаясь против России, они не только помогают Украине, но и пытаются уменьшить влияние России в своих странах, чтобы вернуться домой, потому что сейчас там они изгнанники. Эти люди идут на фронт по идеологическим мотивам. Конечно, они не бесплатно воюют, их тоже нужно кормить, одевать, они тоже получают зарплату.

Я считаю, что вполне можно привлекать людей из других стран на войну как на заработки. Я здесь ничего такого не вижу, и этим сейчас пользуются многие страны. Отдельные страны позволяют своим гражданам участвовать в войне в Украине, но исключительно на добровольной основе.

Использование наемников всегда было за тысячелетнюю историю мира. Желающих нанимали для военных походов. Украинских казаков в свое время привлекали для штурмов вражеских укреплений и в целом военных действий. Наемники в армии — это стандартная ситуация.

Демографическая киза в Украине

— А какова стоимость привлечения трудовых мигрантов в Украину, по карману ли нам вообще их привлечение?

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— Точно не скажу, но определенные взносы вносят именно работодатели, нуждающиеся в трудовых мигрантах. Существуют определенные требования к квалификации наемных рабочих относительно знания языка, ознакомления с правилами безопасности, жилья для них. А все это деньги, деньги, деньги, которые потом наши предприниматели будут переносить на себестоимость продукции. А это, в свою очередь, может снизить конкурентоспособность продукции или даже побуждать к повышению цен в зависимости от того, что производит предприятие.

То есть это не так однозначно, как кажется: мол, мы завезем трудовых мигрантов и будем жить очень счастливо. Так не бывает. Где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Точнее: кто-то выигрывает, а кто-то проиграет.

«Демографический захват территории»: грозит ли Украине изменение этнического состава населения

— В социальных сетях начали обсуждать тему, что, мол, индусы, турки, азиаты, которые будут приезжать в Украину, будут жениться на украинских женщинах, а впоследствии мы превратимся в копию Индии или Турции. Насколько это вероятно, сколько времени должно пройти, чтобы подобное произошло?

— Мы ведь не знаем, с кем будут наши девушки жениться, а с кем нет. А если сугубо теоретически, то все это будет зависеть от общей миграционной ситуации, то есть от количества иностранцев, которые сюда приедут и на каких условиях. А также от того, не увеличит ли привлечение иностранцев на украинский рынок труда миграцию наших граждан, в том числе наших девушек, за границу.

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Почему я говорю о денационализации, то есть об изменении этнического состава населения? Потому что наши граждане могут отреагировать таким образом на засилье трудовых мигрантов, а реакция будет именно такова — они просто поедут в другие страны. Что, в принципе, уже происходило в Украине в последние годы, когда наши люди массово ездили на заработки.

Кстати, у нас до начала полномасштабного вторжения около 900 тысяч граждан, имели разрешение на работу в странах ЕС. То есть украинцы уезжали отсюда, потому что их не устраивал наш рынок труда. И сейчас никто не реформирует этот рынок для того, чтобы люди возвращались или оставались здесь. Между прочим, выезжали не только в ЕС: если добавить еще направление США, Канады, Турции, Израиля и Австралии, это значит, что выехало явно более миллиона человек. Потому что их что-то не устраивало в собственной стране.

Трудовые мигранты в Украине

— Очевидно, что нам грозит еще одна демографическая проблема только уже в виде мигрантов?

— В демографическом смысле такая угроза существует, если иностранцы будут приезжать в Украину на постоянное жительство. Кстати, Планом мероприятий по реализации в 2024-2027 годах Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года предусмотрено «проведение информационных кампаний по процедурам предоставления украинского гражданства трудовым мигрантам и интеграции их в украинское общество». Потому они будут перевозить сюда свои семьи. Если учесть, что рождаемость сейчас сокращается по всему миру, в том числе в Индии и Бангладеш, о которых у нас часто говорят, все равно рождаемость в этих странах выше, чем в Украине. И потому за счет этого демографического фактора может происходить изменение этнического состава населения. Такая угроза есть.

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В принципе это может произойти, и даже не обязательно за счет межэтнических браков. А за счет того, что они будут приезжать со своими семьями. И кстати, для военнослужащих-иностранцев тоже предусмотрена упрощенная система получения гражданства Украины.

— Я так понимаю, что речь идет о фактическом вытеснении, если государство не будет контролировать количество ввезенных мигрантов?

– Да, это может быть вытеснением. Это еще называют «демографическим захватом территории». Хотя сейчас едущие сюда граждане даже об этом не думают. Они думают о повышении уровня своей жизни и семьи. Но когда будет достигнута какая-то критическая точка по поводу их численности, это будет тихим захватом территории, потому что эти граждане все равно будут поддерживать связи со своей родной страной. Украинцами они не станут, а вот их страна будет только усиливать влияние на политику Украины. И украинские власти уже не смогут принимать какие-либо решения, не учитывая мнение мигрантов, даже не привязываясь к тому, имеют ли они гражданство Украины или не имеют.

Возвращение украинцев из-за границы: сколько людей мы потеряем навсегда

- Война длится пятый год. Безопасная ситуация в Украине остается сложной из-за ракетных ударов России, наши люди остаются за границей. Как годы, проведённые этими людьми на чужбине, уменьшили количество тех, кто раньше планировал вернуться?

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— Исследования свидетельствуют, что постепенно эта доля желающих возвратиться уменьшается. И так обычно происходит во время всех длительных военных конфликтов или войн. Чем дольше идет война, тем меньше людей потом возвращаются в свою страну. На сегодняшний день я считаю: если 30% вернутся — это будет хорошо, если 40% — это вообще будет отличный результат, а 50% — это просто классно.

Тем более что страны Европы и не только заинтересованы в том, чтобы наши граждане там оставались. Если наши люди уже там адаптировались на рынке труда и решили вопрос с жильем, то вероятность их возврата постепенно уменьшается.

Возвращение украинцев из-за границы / © ТСН

Депортация украинских мужчин из ЕС и ловушка множественного гражданства

— Сейчас страны ЕС, в частности, Германия и Австрия, обсуждают возможность лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической временной защиты. Если такое произойдет, стоит ли ожидать массовой депортации украинских мужчин в возрасте 23–60 лет?

— Ну да, это обсуждалось в Европе. Но года два назад наше руководство уже обращалось с просьбой вернуть мужчин в Украину и все страны отказали. Поэтому я не знаю, насколько эти страны смогут принудительно вернуть наших мужчин домой и насколько это будет противоречить их внутреннему законодательству.

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С другой стороны, они действительно могут лишить наших людей статуса временной защиты, но человек может переехать в другую страну или уехать за пределы ЕС.

Плюс есть еще один момент. В свое время у нас был принят закон, противоречащий 4-й статье Конституции, — «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины». Этот документ в народе более известен как «Закон о множественном гражданстве».

Согласно этому закону, в Закон «О гражданстве Украины» были внесены правки, и вот, в частности, в статье 18 указано, что «выход из гражданства Украины не является обязательным для гражданина Украины, который получил гражданство или подданство государства, граждане которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке».

Демографический кризис в Украине

То есть на основании этого закона были внесены правки уже в этот закон и принято постановление Кабмина о перечне государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке. Там, кстати, уже 33 страны.

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Это постановление якобы о гражданах других стран, приобретающих гражданство Украины в упрощенном порядке. А статья 18 Закона «О гражданстве» говорит, что и украинцы могут в этих странах приобретать гражданство, и это не лишает их гражданства Украины.

То есть, наши мужчины могут просто взять гражданство другой страны и быть под юрисдикцией той страны. И никто их уже не депортирует, потому что они скажут: «Мы граждане, например Польши, Германии» и так далее. То есть здесь, как говорят в народе, возникает ситуация: за что боролись, на то и напоролись.

— А как насчет тех граждан, которые попали за границу нелегально — через Тису или горы? У них нет статуса беженца. Возможна ли депортация таких мужчин?

— Если мужчина нелегально попал за границу, это значит, что он там нелегально работает. Это нужно, чтобы полиция тех стран начинала проверки, поиск этих людей. Это довольно неприятная и достаточно трудоемкая процедура. Тем более что в больших городах найти человека будет очень трудно. Если он не нарушит законодательство, то вряд ли таких мигрантов можно будет найти.

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В 2000-х годах многие украинцы ездили на заработки за границу, а затем оставались в тех странах уже без разрешений и сверх срока, который им давали. Их никто в Украину не депортировал. А потом в некоторых странах их просто легализовали. В частности, в Италии, Португалии и, кажется, в Испании. Сказали: «Вы здесь много лет живете, ну, живите и дальше».

Даже если Европа и займется депортацией украинских мужчин, то у меня большие сомнения, что это будет достаточно эффективно и что это как-то скажется на количестве мужчин в Украине и на фронте.

Это может быть какой-то показательной акцией, но как только это произойдет в одной стране, нелегалы еще «глубже» скроются в других странах. Такой примерно будет реакция. На мой взгляд, меры такого репрессивного толка не дадут нормального результата для возвращения мужчин.

Дата публикации 21:21, 06.02.26 Количество просмотров 85 Рождаемость в три раза меньше смертности! Как Украине не стать страной-призраком?

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