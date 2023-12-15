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"Мясной штурм" окупантов: что это такое и как выглядит - эксклюзивное видео ТСН из Авдеевского направления

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"Мясной штурм" окупантов: что это такое и как выглядит - эксклюзивное видео ТСН из Авдеевского направления

Бои на Авдеевском направлении

ТСН побывала на Авдеевском направлении.

Украинские защитники на Авдеевском направлении круглосуточно отбивают мясные штурмы оккупантов. За этими словами стоят сверхчеловеческие усилия в окопах на переднем крае. Под массированными артиллерийскими обстрелами украинские защитники в мороз сдерживают вражеские атаки.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

ТСН получила эксклюзивное видео боя защитников Украины на южном фланге Авдеевки. Здесь дожди и мороз превратили все поля и дороги в сплошной лед. Идти трудно, а бежать еще сложнее, но когда рядом падают снаряды - бегут все. Оккупанты даже в таких условиях регулярно обстреливают позиции ВСУ.

Бои на Авдеевском направлении / ©
Бои на Авдеевском направлении

"Противник отстреливает за сутки тонны боеприпасов пытаясь сломать нашу пехоту, которая вгрызлась в землю и сдерживает вражеские мясные нашествия", - отмечает корреспондент ТСН. 

Перед "мясным штурмом" россияне обстреливают позиции ВСУ. После обстрелов - сует вражеская пехота. Тогда в сторону врага летят тысячи пуль, однако россиян это не останавливает. 

Один из защитников Украины, который воюет на Авдеевском направлении - это учитель физики и астрономии, а здесь он пулеметчик и именно он сдерживает наступление россиян. Украинские воины уставшие, потому что ежедневные штурмы истощают, но держат оборону и не дают россиянам продвинуться на своем фланге. Россиян же не пугает перспектива погибнуть в "мясном штурме". 

"Секрет вероятно в таблетках, которые выдают оккупантам перед боем, чтобы погасить страх. К тому же сзади стоят заградительные отряды, которые расстреливают тех, кто возвращается назад", - говорит корреспондент ТСН.

Бои на Авдеевском направлении / ©
Бои на Авдеевском направлении

Боец "Леший" говорит, что однажды на позициях окупантов он нашел аптечку, в которой было много неизвестных таблеток и уколов.

Защитники Украины отмечают, что они не нуждаются в молитве, им нужны дроны, снаряды и мобилизационная поддержка, чтобы наконец увидеть родных.

"Родных не видели. В первую очередь родные ждут", – говорит защитник "Техас".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:Новости ТСН 18:00 за 15 декабря 2023 года | Новости Украины

Напомним, воины ВСУ рассказали, какое оружие нуждаются на фронте.

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Дата публикации
Просмотры
240
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