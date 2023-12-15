"Мясной штурм" окупантов: что это такое и как выглядит - эксклюзивное видео ТСН из Авдеевского направления

Украинские защитники на Авдеевском направлении круглосуточно отбивают мясные штурмы оккупантов. За этими словами стоят сверхчеловеческие усилия в окопах на переднем крае. Под массированными артиллерийскими обстрелами украинские защитники в мороз сдерживают вражеские атаки.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

ТСН получила эксклюзивное видео боя защитников Украины на южном фланге Авдеевки. Здесь дожди и мороз превратили все поля и дороги в сплошной лед. Идти трудно, а бежать еще сложнее, но когда рядом падают снаряды - бегут все. Оккупанты даже в таких условиях регулярно обстреливают позиции ВСУ.

Бои на Авдеевском направлении

"Противник отстреливает за сутки тонны боеприпасов пытаясь сломать нашу пехоту, которая вгрызлась в землю и сдерживает вражеские мясные нашествия", - отмечает корреспондент ТСН.

Перед "мясным штурмом" россияне обстреливают позиции ВСУ. После обстрелов - сует вражеская пехота. Тогда в сторону врага летят тысячи пуль, однако россиян это не останавливает.

Один из защитников Украины, который воюет на Авдеевском направлении - это учитель физики и астрономии, а здесь он пулеметчик и именно он сдерживает наступление россиян. Украинские воины уставшие, потому что ежедневные штурмы истощают, но держат оборону и не дают россиянам продвинуться на своем фланге. Россиян же не пугает перспектива погибнуть в "мясном штурме".

"Секрет вероятно в таблетках, которые выдают оккупантам перед боем, чтобы погасить страх. К тому же сзади стоят заградительные отряды, которые расстреливают тех, кто возвращается назад", - говорит корреспондент ТСН.

Бои на Авдеевском направлении

Боец "Леший" говорит, что однажды на позициях окупантов он нашел аптечку, в которой было много неизвестных таблеток и уколов.

Защитники Украины отмечают, что они не нуждаются в молитве, им нужны дроны, снаряды и мобилизационная поддержка, чтобы наконец увидеть родных.

"Родных не видели. В первую очередь родные ждут", – говорит защитник "Техас".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:Новости ТСН 18:00 за 15 декабря 2023 года | Новости Украины

Напомним, воины ВСУ рассказали, какое оружие нуждаются на фронте.

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