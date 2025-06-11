"Мясные штурмы каждых 3 часа": армия РФ атакует с севера, есть ли угроза для Киева

Наступление россиян на Сумщине может представлять угрозу для столицы / © ТСН

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Российская армия продолжает атаковать Сумщину пехотой, дронами и КАБами.

В то же время в информпространстве появилось сразу несколько заявлений от публичных лиц о вероятном ненадлежащем качестве оборонительных сооружений на Сумщине, из-за чего армия РФ до сих пор продвигалась по территории региона.

Один из украинских военных, который находится на Сумщине, в комментарии для ТСН.ua высказался о существующих угрозах так: «Россияне использовали и продолжают использовать тактику малых штурмовых групп. Например, идут по несколько военных, до 10 или до 20. Через некоторое время кто-то из них погиб, кто-то ранен. Через 3–4 часа может пойти новая группа. Настоящие мясные штурмы с их стороны».

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Что касается фортификаций, военный говорит следующее: «Они разные. Те, что были построены гражданскими властями — они, на мой взгляд, некачественные. Те, которые были построены военными — другое дело. Там много нюансов, которые уже стали преградой для наступающей армии РФ. Подробностей рассказывать не буду. Мой вывод такой, что уже в ближайшие дни наступление россиян может замедлиться».

Рассчитывают на растягивание резервов

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов текущую ситуацию на Сумщине оценивает следующим образом: «Российская армия уже замедляет свое наступление на Сумщине. Также появилась информация о том, что оккупанты в Сумской обасти снизили использование оптоволоконных дронов. Это говорит о том, что соответствующие подразделения перебрасывают на другие направления. Возможно, на Донбасс, где будут поддерживать ударные формирования».

Эксперт предполагает, что наступление на Сумщину является отвлекающим маневром с намерением растянуть украинские резервы.

«Сделать северный фронт и заставить нас перебрасывать войска, чтобы мы не смогли воспользоваться ими на других оперативных направлениях. Есть признаки того, что наступление замедлится. Хотя давление будут оказывать, чтобы держать нас на „растяжке“ между Донбассом и Сумами», — говорит Жданов.

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При этом он добавляет, что российские войска, заходя на любую территорию, научились хорошо окапываться.

«Их норы разрастаются до масштаба позиций», — говорит Жданов.

Что касается фортификаций, он делает такой вывод: «Если бы там были построены качественные фортификации, то мы б, наверное, так далеко не отошли. Не было бы таких разговоров и замечаний. Кстати, сейчас посмотрим, что будет в Днепропетровской области. ОВА докладывала, что оборонительные рубежи строились год».

Что будет дальше с наступлением на Сумщине

Народная депутат Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале написала, что наступление армии РФ на Сумщине — это наступление не на Сумы.

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«Кто не заметил, новое наступление россиян в Сумской области — это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния. Фронт сейчас уже снова в 300 км от Киева, россияне без красных линий, кроме разве что применения ядерного оружия. Пока что», — выразила свое видение ситуации Безуглая.

Жданов не согласен с такой оценкой ситуации.

«Группировка в 50 тысяч личного состава не может зайти на глубину более 10 км. Если бы они собирались идти на Киев, там должна быть как минимум полумиллионная армия. С тыловым обеспечением, со стратегической авиацией и массированными ракетными ударами. А сегодня они не могут поднять в воздух более 5 самолетов», — считает Жданов.

Ранее сообщалось о том, что у Путина открыто заявляют о намерениях захватить еще одну область Украины.

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