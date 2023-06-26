Мятеж армии "зеков" Пригожина — что это было: пять основных выводов для Украины и мира

Что это было? Что будет дальше? И чем все кончится? Это, пожалуй, три самых главных вопроса, которые задает себе каждый, анализируя попытку мятежа 25 тыс. армии "зеков" Пригожина, который многие называют попыткой государственного или военного переворота.

Это однозначно нельзя назвать началом гражданской войны или дефрагментации России. Но определенные центробежные процессы там все же начались. Теперь Россия – это failed state — несостоявшееся государство. Мы точно наблюдаем десакрализацию путинской модели и потерю Путиным монополии на власть и силу.

Совершенно все сходятся во мнении, что это была заранее подготовленная срежиссированная постановка. Формальным поводом, который называют фейком, стал якобы удар по ЧВК в Ростове, после чего Пригожин объявил, что идет "маршем справедливости" на Москву. Военизированные колонны "вагнеровцев" в Московской области никто не останавливал. В Ростове, где, по слухам, должны были быть Шойгу и Герасимов, они захватили штаб Южного военного округа и аэродром, в Воронеже тоже захватили военные объекты, а также сбили несколько вертолетов и даже один самолет. По неподтвержденной информации, около 20 пилотов погибли.

Впечатление такое, что у Пригожина был "зеленый" свет в прямом и переносном смыслах. Многие комментируют, что он мог легко захватить "трон" в Кремле, но закулисные режиссеры этой постановки имели, очевидно, другой план на финал. В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что этот мятеж ликвидирует ЧВК "Вагнер" как независимого игрока. Тем более, американская разведка говорит, что настоящая причина – это поддержка Путиным решения Минобороны РФ, что все частные военные формирования должны подписать контракты с ведомством. Давно говорят, что за Пригожиным и ЧВК "Вагнера" стоит ГРУ и ФСБ. Но этот мятеж наглядно продемонстрировал, что что-то между этими двумя силовыми структурами, где еще и впуталось Минобороны РФ, пошло не так.

Но последствия, как мы уже видим, будут гораздо шире. К тому же, это еще точно не финал спектакля, который обязательно будет иметь продолжение. ТСН.ua узнавал, как мятеж Пригожина пошатнул путинскую вертикаль, будут ли кадровые перестановки в Минобороны РФ и к чему готовиться Украине.

Ничем прикрыть Москву: как Путин убегал из Кремля, бросившись договариваться с Пригожиным

Крупнейшие города, которые россиянам удалось взять за полтора года полномасштабной войны против Украины, — это Ростов и Воронеж. Ну а если у России будет война с НАТО, то максимум, на что способен Кремль, — это перекопать асфальт и позвонить Лукашенко. Это, наверное, самые смешные мемы, гулявшие по соцсетям во время мятежа Пригожина, который длился ровно сутки.

Все началось поздно вечером в пятницу, 23 июня: Пригожин объявил охоту на Шойгу за якобы ракетный удар Минобороны РФ по лагерю "вагенровцев" в Ростове, а ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело, инкриминируя призывы к вооруженному восстанию. В нескольких российских областях был объявлен режим контртеррористической операции. Появлялась противоречивая информация о переходе находящихся в подчинении Минобороны РФ российских воинских частей на сторону ППК "Вагнер".

И можно было бы поверить в конспирологическую теорию о том, что все это путинская спецоперация, чтобы выявить нелояльных к нему олигархов (которые, кстати, на своих бизнес-джетах бежали из страны, как Ротенберг, Потанин и Мантуров), силовиков и соратников по административно-политической вертикали, чтобы потом их зачистить, если бы не одна позорная для Путина деталь. Уже в 10 утра в субботу, 24 июня, он выступил со срочным унизительным видеообращением по российскому телевидению, назвав происходящее "ударом в спину".

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К тому же, по многочисленным публикациям СМИ со ссылкой на сервис Flightradar24, два самолета, которыми пользуется Путин, вернулись из Санкт-Петербурга в Москву в ночь на воскресенье, 25 июня, после достижения договоренности с Пригожиным, когда "вагнеровцы" не дошли до 200 км. в Москву (по данным ISW – 330 км к югу от Москвы). При этом, как говорит британская разведка, российские войска не противились пути продвижения "вагнеровцев", что очень странно. Например, Рамзан Кадыров долго хранил молчание, и только после полудня стал на сторону Путина. Такие же призывы звучали и от других руководителей российских регионов, как под копирку.

Однако наверняка больше всего удивления вызвало заявление прессслужбы белорусского диктатора, что Лукашенко вроде бы переговорил с Пригожиным по договоренности с Путиным, и тот пообещал не идти на Москву. После этого террорист Пригожин записал очередное аудио, прослушавшее уже более 8 млн человек, где сказал следующее: "Мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану". Ну, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ППК "Вагнер" идет в Беларусь.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО придется усилить свой восточный фланг, если Пригожин и "вагнеровцы" действительно зайдут в Беларусь. Но верится в это не очень.

Во-первых, запустив "вагнеровцев" в Беларусь, Лукашенко рискует потерять контроль над ситуацией вплоть до такой же попытки переворота, учитывая наличие там российского тактического ядерного оружия.

Во-вторых, уже на эфире у пропагандиста Соловьева в воскресенье, 25 июня, депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал "уничтожать предателей", а единственным спасением для Пригожина и Уткина (Дмитрий Уткин, собственно, основатель "Вагнера" – ред.) назвал "шар в лоб". Другие же депутаты Госдумы заявляли, что никаких ПИК в России быть не должно, все должны подчиняться Минобороны и вертикали. Учитывая это, будущее ППК "Вагнера", как и самого Пригожина, действительно выглядит достаточно сомнительным.

"Можем повторить": понятийная договоренность Путина с Пригожиным – это еще не конец

Любимое число Путина "24", потому что именно 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины, стало для него "черным" днем. Едва ли не впервые за более 20 лет своего правления он не стал отвечать силой на силу, что сильно пошатнуло его позиции. Все увидели, что даже не генералы, а зеки могут мобилизовать несколько тысяч наемников и уйти на Москву. И, как показал пригожинский мятеж, глубинный народ не торопится становиться на сторону регулярной армии. Напротив, местные жители Ростова и Воронежа поздравляли "вагнеровцев", провожая их в субботу вечером, 24 июня, чуть ли не с цветами.

Большинство экспертов, и западные разведки, говорят, что к своему мятежу Пригожин и его сценаристы за кадром готовились давно. Непосредственно за полсутки до начала главарь ПИК дал интервью, где, в частности, отметил, что Донбасс 8 лет никто не бомбил. Сможет ли Пригожин, или кто-нибудь другой, повторить свой поход на Москву? Вопрос открыт. Ответ Путина на первую попытку мятежа оказался не просто слабым, а жалким. Он пошел на понятийную договоренность с Пригожиным, пусть и с помощью посредников. По информации ISW, это были Лукашенко, глава АП РФ Антон Вайно и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Появлялась также информация, что переговоры с Пригожиным проводил и бывший заместитель министра обороны и действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин (по информации в СМИ, он также причастен к побегу Януковича в Ростов и оккупацию Крыма). Вроде бы в обмен на отказ от похода на Москву, Дюмин пообещал гарантии безопасности для ППК "Вагнер" и решить вопросы отставки Шойгу и Герасимова. Большинство российских Telegram-каналов в субботу, 24 июня, распространяли информацию, что именно Дюмин может заменить Шойгу в кресле министра обороны, а Герасимова – Суровикин. Эти кадровые решения были анонсированы на понедельник, 26 июня. Однако уже в воскресенье, 25 июня, российские паблики перестали разгонять эту информацию. Рано утром в понедельник, 26 июня, российские Telegram-каналы начали пиарить Шойгу, как он посещает какую-то группировку российских войск, воюющих в Украине.

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Абсолютно все западные медиа вышли с заголовками об "ударе лично по Путину" и "возможности потери Путиным власти. Например The New York Times размышляет над тем, что люди, близкие к Путину, после пригожинского мятежа могут отказать его баллотироваться на президентских выборах 17 марта 2024 года.

"Двое людей, близких к Кремлю, на условиях анонимности для обсуждения чувствительных политических вопросов описали кризис как прежде всего граничащий с хаосом продукт неработающей системы управления, что ярко отражено в русском слове бардак", — говорится в статье.

The Washington Post вышла со статьей о "слабости Путина", добавляя, что в середине июня американские разведывательные службы получили информацию, что Пригожин готовит мятеж, и уже собрал 25 тыс. группировок. A CNN отмечает, что эти 36 часов мятежа показали конец правления Путина.

"Даже когда пыль осядет, все это еще будет мало смысла. Важно помнить, что мы еще не слышали от Евгения Пригожина, что он согласился в ссылку в Беларусь, и не видели доказательств того, что все его подразделения действительно расформировались", — отмечает телеканал.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, во всем этом спектакле мы не увидели последнего акта.

"Тот факт, что кто-то прямо изнутри ставит под сомнение полномочия Путина, прямо ставит под сомнение предпосылки, на основе которых он начал эту агрессию против Украины, само по себе является чем-то очень мощным. Это добавляет трещин. Куда они уходят, когда они там с, говорить рано, но это явно поднимает новые вопросы, с которыми Путину придется иметь дело", — считает Блинкен.

Выводы: позиция США и Китая, ядерное оружие и стратегия Украины

В воскресенье, 25 июня, в итоговых недельных выпусках новых известных российских пропагандистов бросились защищать Путина, мол "глубинный народ" пригожинский мятеж не поддержал. Хотя все было наоборот. Пропагандистка Симонян рассказывала, что не могла поверить, что в России происходит вооруженный мятеж, потому что в истории такое уже было. Однако дальше Симонян принялась извращать историю, мол, и Первую мировую они выиграли бы, сравнивая это с полномасштабной войной против Украины.

Однако во всей этой истории интересны пять основных выводов.

Первый. Если за этим мятежом стоят определенные сценаристы и режиссеры, не было ли это попыткой продемонстрировать миру, особенно Западу, лучше угнанному в угол и способному на иррациональные действия Путин, чем кто-то хуже, вроде армии зэков Пригожина?

Второй. Ни для кого не секрет, что Запад сделал ставку именно на свержение путинского режима, а не дефрагментацию России из-за, во-первых, риска бесконтрольного распространения ядерного оружия, а, во-вторых, самого масштабного кризиса беженцев и усиления Китая.

И здесь очень интересный нюанс. Сразу после подрыва Россией Каховской ГЭС Путин стал очень медиаактивным. Кульминация была на питерском экономическом форуме, где он впервые за почти полтора года полномасштабной войны против Украины сказал о теоретической возможности применения ядерного оружия. В этот же момент в российских "аналитических" кругах появились красноречивые статьи политолога и экономиста Сергея Караганова и бывшего главы московского центра Карнеги Дмитрия Тренина (ходят слухи, что он является полковником ГРУ) не только о возможности, а о необходимости применения ядерного оружия. Поэтому интересный вопрос, как мятеж Пригожина приблизил или отодвинул риск ядерного удара.

Третий. Учитывая пригожинский мятеж, обнаживший слабость и путинской, и российской государственной вертикали в целом, Западу, Китаю, Индии и другим придется скорректировать свои стратегии по отношению к России, учитывая риск развертывания наиболее радикальных сценариев.

Четвертый. Пока не совсем понятно, какое влияние все эти события будут иметь на президентские выборы в России, которые должны пройти 17 марта 2024 года. Совершенно очевидно: те, кто готовили Пригожина и раскручивали его медийно, делали это намеренно, чтобы показать Путину, что он небезальтернативный. Повторимся: почти 8 млн человек прослушали последнюю аудиозапись Пригожина, а к этому мятежу он уже обогнал Путина по количеству упоминаний и запросов в интернете. И это уж точно политика.

Пятый. Есть ли у Украины стратегия и план действий на случай повторения вооруженного мятежа в России и силового свержения путинской вертикали? Вопрос открыт. И пора как можно быстрее все это разработать, поделившись нашими наработками с западными партнерами, особенно накануне уже действительно исторического Вильнюсского саммита НАТО.