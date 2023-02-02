Мыла окна? В Киеве женщина выпала с высоты 17 этажа

В полиции прокомментировали, почему тело долго лежало у подъезда.

В Киеве женщина упала с высоты 17 этажа. ЧП произошло в Святошинском районе по улице Олевская, 5. Тело пробило накрытие над входом в парадное. От полученных травм человек скончался.

В социальных сетях пишут, что тело пролежало у дома до обеда и якобы его никто не уносил. Также есть информация, что женщина мыла окна перед тем как упала.

В полиции Святошинского района этот факт пока не комментируют, устанавливают все обстоятельства ЧП. Нам рассказали, что женщина, выпавшая с 17 этажа – 1969 года рождения.

«Тело женщины у подъезда долго не лежало. Вызов поступил в 8:10. На место выехала следственно-оперативная группа, задокументировавшая данное событие. Правоохранителям нужно было разобраться со всеми деталями, установить все обстоятельства и опросить свидетелей. Пока первоочередные следственные действия не были окончены – тело не могли унести. Его забрали в 11:30. До обеда, как пишут в социальных сетях, тело не лежало», — рассказали в полиции Киева.

Там добавляют, что все сведения о происшествии внесены в реестр досудебных расследований по части первой 115 с дополнительной отметкой «Самоубийство». Следственные действия продолжаются.

Фото: Полиция Киева

Напомним, воспитательница детского дома в Киевской области пытала детей. На теле 9-летней девочки обнаружили сеченные раны. Выяснилось, что это уже не первый случай в этом заведении.

Люди-герои: в Киеве открыли выставку, посвященную работникам МВД

Читайте также: