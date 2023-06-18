Мысленно похоронили друг друга, но он раненым нашел ее в больнице: невероятная история супругов из Донбасса

Пара попала под обстрел у себя во дворе, из-за разности ранений их разлучили и никто не знал судьбу другого, потому что телефоны остались дома.

Уже мысленно похоронили друг друга после минометного обстрела в Донецкой области, но чудом выжили и встретились в Днепре. Супруги возились на огороде в родном селе возле Марьинки, когда россияне начали обстрел. Раненых мужа и жену военные вывезли в больницы. Как только оправился, мужчина сбежал из кураховского медучреждения, на костылях искал любимую в Днепре и наконец в реанимации нашел ее, говорится в ТСН.

Александр теперь от любимой жены ни на шаг. Раненый, с контузией, на костылях он доехал из Донбасса в Днепр, чтобы найти любимую. “Сказали, в Днепр отправили. Я контужен. Я не слышу. У меня кровь из ушей идет. Приехал и стал здесь искать. Да это же жена. Я столько с ней! И в горе, и в радости”, – говорит мужчина.

Ирина говорит, что даже не мечтала увидеть мужа снова. "Кто-то зашел «добрый день». Я на голос обернулась! Я не знала, жив ли он! Заходит в палату. Я не передам, что это было”, – вспоминает женщина.

В крайне тяжелом состоянии ее без сознания доставили из Донбасса в Днепр неделю назад. Ранение угрожало жизни. “Тонкий кишечник был полностью разбит. Большой обломок зашел в поясницу, разбил все на своем пути, но наши уникальные хирурги сделали операцию. Это смертельно опасные ранения. Нужно успеть отмыть, зашить, восстановить цельность кишечника. У нас есть сутки-две, чтобы это все исправить и заметить”, — констатируют медики.

Уже три сложных операции позади, Ирина пришла в себя после медикаментозного сна и рассказала врачам, как получила ранение. “Муж успел крикнуть: прячься, прилет! Но, к сожалению, взрыв. И уже волна, мужчина весь в крови и она. Сидели в луже крови”, — рассказывают медики рассказ женщины.

Она собирала клубнику у себя на огороде в селе Максимилиановка Донецкой области, когда начался вражеский обстрел. Муж был рядом. “Услышал свист мины, взрыв, пыль бросило. Меня как подняло, о землю ударило. Я думал, что выбило глаз мне. Я почесался, посмотрел, где она. Схватил ее на руки и понес”, — вспоминает Александр.

Военные вывезли раненых супругов. Александра оставили в кураховской больнице. Состояние Ирины было тяжелее, поэтому ее повезли в Днепр. Все вещи и телефоны остались в разбитом доме. Раненые не имели никакого известия друг от друга вплоть до встречи в реанимации Днепра. “Это было очень чувственно! Мы радовались! Такая встреча! Муж сам считал, что Ирина умерла, поэтому это было очень трогательно”, — говорят врачи.

Они 37 лет вместе, родили троих детей. Познакомились в Житомирской области, там работали на фарфоровом заводе. Александр пригласил восемнадцатилетнюю Ирину создать семью на его родной Донбасе. До войны она работала швеей, он был художником. Несмотря на боевые действия, уехать не решились. “У нас не было за что уехать. Да выживали за счет города и все. Мы живем на своей земле. Мы любим свою землю. Куда мы?”, — убеждает супруги.

Сейчас их общая цель, чтобы Ирина выздоровела, потому что состояние до сих пор тяжелое, но надежда есть.

Домой уже, верно, не вернутся. Там осталось все нажитое и картины Александра, но он верит, напишет еще, чтобы устроить выставку после победы.

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