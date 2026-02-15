Мюнхенская конференция: какие заявления прозвучали перед переговорами в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции / © Associated Press

Реклама

На конференции по безопасности в Мюнхене состоялись финальные встречи представителей Украины с политиками США и Европы перед переговорами в Женеве, где 17-18 февраля в третий раз встретятся украинская, американская и российская делегации. В этом контексте внимание привлекали выступления президента Украины Владимира Зеленского, госсекретаря США Марко Рубио и лидеров европейских стран.

Обо всем самом интересном, что происходило в Мюнхене, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Главный мировой форум по безопасности в Мюнхене — место сбора руководителей государств и правительств, политиков, военных и экспертов. Впрочем, здесь не принимают решений и отсутствуют официальные протоколы. Но именно в это время и в этом месте наиболее четко прощупывается пульс мировой безопасности. И в этом году он явно тревожный и ускоренный — и не только из-за российской войны против Украины.

Реклама

Трансатлантическое напряжение

С ощутимой нервной напряженностью в Мюнхене ждали американскую делегацию, возглавляемую госсекретарем США Марко Рубио. В Европе до сих пор ошарашены прошлогодним выступлением вице-президента Джей Ди Венса, который буквально потоптался по всему, что раньше входило в понятие «коллективный Запад».

Из выступления Рубио присутствующие надеялись понять, продолжат ли американцы громкий процесс развода с Европой.

Раздражительности добавляло и то, что в первый день форума Рубио в последний момент не явился на встречу с европейцами — на так называемый Берлинский формат. Объяснил это плотностью своего графика. Хотя для немецкого канцлера время таки нашел — и там говорили об Украине.

Момент, когда европейцы расслабились и выдохнули, наступил, когда госсекретарь США вышел на сцену и сказал, что Соединенные Штаты и Европа принадлежат друг другу. Также он называл европейцев друзьями, а Европу колыбелью Соединенных Штатов.

Реклама

«Хоть на другом континенте, мы всегда будем ребенком Европы», — говорил Рубио.

При этом он советовал европейским друзьям немножко поменяться — перестать бороться с изменениями климата, обрезать миграционные потоки, научиться зарабатывать деньги да и себя защищать. Вот тогда и будет трансатлантическая дружба.

«На самом деле мы глубоко обеспокоены. Мы искренне обеспокоены вашим и нашим будущим. И если мы иногда не согласны, то потому, что мы очень беспокоимся о Европе, с которой мы связаны не только экономически или военно. Мы связаны духовно и культурно. Мы хотим, чтобы Европа была сильной. Мы верим, что Европа должна выжить», сказал госсекретарь США.

Эти словами американского гостя прокомментировал Вольфганг Ишингер, президент Мюнхенской конференции по безопасности.

Реклама

«Я не уверен, услышали ли вы вздох облегчения в этом зале, когда мы только что слушали ваше послание, я бы сказал, об успокоении и партнерстве», — сказал он.

Украина на защите Европы

С благодарностью, шармом, и одновременно очень прямо обратился к партнерам президент Украины Владимир Зеленский.

Он признал усилия европейских партнеров по закупке американских ракет ПВО, но указал на угрожающие задержки с поставками. При этом рассказал, как чудом удалось избежать катастрофы: ракеты поступили в четверг, а в ночь на воскресенье их всех выстрелили, отражая масштабную комбинированную атаку россиян

«Месяцы — чтобы получить HIMARS. Месяцы — чтобы получить танки. Годы — чтобы получить самолеты. Все это занимало время. И это не делало ситуацию легче ни для кого. Потому что на войне время принадлежит самой войне и она использует его против людей», — говорил Зеленский.

Реклама

Он вспомнил несколько циничное, но очевидное наблюдение президента Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера о том, что пока украинцы защищаются, уровень угрозы для Европы ниже. Украинский президент отметил, что эти слова трудно назвать «стратегией», поскольку украинцы — не терминаторы, они люди, и они гибнут.

«Украинская армия — самая сильная армия в Европе. Благодаря нашим героям. И я считаю, что просто глупо держать эту армию вне НАТО. Но по крайней мере пусть это будет ваше решение, друзья, а не решение Путина, пожалуйста», — подчеркнул Зеленский.

Премьер Дании Метте Фредериксен в своем выступлении отметила, что союзники сами связывают Украине руки в этой войне наложенными ограничениями по использованию западного оружия для ударов по России.

«Мы ведем эту дискуссию уже несколько лет. И до сих пор ее ведем. В течение последних трех лет на этой конференции я постоянно спрашиваю: почему мы не предоставляем им ту противовоздушную оборону, которая им необходима? И все только пожимают плечами. Мы точно знаем, что нужно предоставить — в том числе, конечно, и членство в НАТО», — сказала она.

Реклама

Тем временем Зеленский напомнил, что американцы чаще требуют уступок от Украины, а не от России

«Я вас услышал», — сказал украинскому президенту госсекретарь Марк Рубио перед встречей, на которой речь шла, в частности, о трехсторонних переговорах, следующий раунд которых состоится во вторник в Женеве.

Как известно, руководителем российской делегации снова будет помощник президента РФ, любитель исторических басен Владимир Мединский. Поэтому особых ожиданий от переговоров ни у кого нет.

«Ну разве Путин серьезно к этому относится? Он снова присылает на переговоры в Женеву этого „историка“, который рассказывает о том, как все развивалось еще от шведов или что-то подобное», — сказал генсек НАТО Марк Рютте.

Реклама

Несмотря на это Зеленский прямо из Мюнхена позвонил американским переговорщикам Стиву Виктоффу и Джареду Кушнеру.

Сделано с Украиной

Наряду с разговорами во время Мюнхенской конференции происходили и конкретные действия — в частности, на первом совместном производстве украинских дронов в Германии. Здесь уже собирают многоцелевой дрон Linza.

Первый изготовленный беспилотник показали президенту Украины и министру обороны Германии. Эти дроны уже применяют на фронте. Они пригодны для боевых операций и разведки. За год здесь обещают изготовить 10 тысяч таких беспилотников.

В совместной компании украинского производителя Frontline Robotics и немецкого Quantum Systems работает много украинцев. Поэтому надписи дублируются на немецком и украинском, присутствуют флаги обеих стран, и именно украинец здесь признали «работником месяца».

Реклама

Как сообщил президент Зеленский, представители украинских оружейных компаний подписывают соглашения и меморандумы о сотрудничестве — в этом году должны открыть 10 совместных производств украинского оружия в Европе. Возможно, благодаря этому новому министру обороны Украины Михаилу Федорову на последнем заседании «Рамштайн» удается рекорд — 38 миллиардов долларов финансирования на военную помощь Украине.

К сожалению, совместные предприятия с европейцами пока не приблизили нас к получению так нужных дальнобойных ракет, в частности немецких Taurus/

«По ракетам Taurus мы пока не имеем решения от немецкой стороны. Диалог с Германией, как и с другими партнерами, предусматривает поиск определенного баланса. Я не могу выбрать все. Конечно, во время войны я хотел бы выбрать все, но не могу этого сделать», — сказал украинский лидер.

Говорящий шлем

Трогательным стало появление на полях Мюнхенской конференции скелетониста Владислава Гераскевича. В Мюнхен он приехал из Милана, где претендовал на Олимпийскую медаль. Владислав почтил убитых Россией украинских спортсменов на своем шлеме и за это был дисквалифицирован. Здесь все знают об этой несправедливости и приветствовали спортсмена стоя и аплодисментами. К гостю «Украинского ланча», организованного Фондом Виктора Пинчука, выстроилась целая очередь желающих сфотографироваться.

Реклама

Из рук президента Украины прямо в Мюнхене Владислав получил государственную награду — орден Свободы. Он поблагодарил и положил награду в шлем с портретами погибших спортсменов, память которых он хотел почтить во время олимпийских соревнований. Это их общая награда

«Сейчас весь мир говорит об этих людях, об этих замечательных спортсменах, об этих детях, которые были убиты российскими ракетами. Все говорят о причинах, почему они погибли. И судя по тем интервью, которые я видел родных, близких, они искренне благодарны за то, что их детей помнят, их близких помнят», — сказал Владислав Гераскевич.

Еще одним торжественным моментом этого форума стала награда Мюнхенской конференции «храброму украинскому народу». Хотя лучше бы «вручили» оружие со складов, включая ракеты «Таурус» и «Томагавк». А награду можно отдать храбрым партнерам как признание за то, что дали оружие.

Потому что единственный убедительный аргумент для кремлевского диктатора, который склонит его к миру — полностью обеспеченная оружием украинская армия.

Реклама

Напомним, премия имени Эвальда фон Клейста, которую организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ежегодно вручают за вклад в международное сотрудничество и разрешение конфликтов, в этом году была присуждена украинскому народу. Украинцы награждены «за мужество, самопожертвование и непоколебимую решимость защищать свою свободу и свободу всей Европы».