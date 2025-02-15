Мюнхенский холодный душ: почему Европе и Украине больше не стоит надеяться на лидерство США

В пятницу, 14 февраля, в Мюнхене стартовала ежегодная конференция безопасности. И первый же день наделал не просто немало шума, а стал настоящим холодным душем для Европы.

Наверное, почти все европейские лидеры еще очень долго будут обсуждать контраверсионный и пренебрежительный спич вице-президента США Джей Ди Венса. Со второго после Дональда Трампа человека в Америке все ожидали услышать о международной политике Вашингтона при новой администрации в течение следующих четырех лет. Венс сказал, что самая большая для Европы опасность сегодня происходит не от России или Китая, а изнутри самой Европы, критикуя ЕС за цензуру и отмену выборов, как-то в Румынии (речь идет об отмене результатов первого тура президентских выборов, где в лидеры вышел пророссийский кандидат из TikTok — Ред.)

Более того, Джей Ди Венс обвинил европейцев, что те не слышат призывов США о справедливом распределении бремени – расходов на оборону в рамках НАТО – публично пригрозив геополитическим разворотом Америки. Спич Венса в соцсети Х перепостил миллиардер Илон Маск, имеющий неограниченный доступ и влияние на Дональда Трампа с фразой MEGA – Make Europe Great Again (немного измененный лозунг Трампа "Сделаем Америку снова Великой"). Ну, а после своего контраверсионного спича в Мюнхене, Джей Ди Венс встретился с кандидатом в канцлеры Германии, лидером пророссийской партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель, последовательно призывающей прекратить военную поддержку Украины и снять санкции с России.

Спич и поведение Джей Ди Венса и других членов американской делегации в Мюнхене, среди которых были госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет и другие, вызвали шок у европейских лидеров и чиновников, не говоря уже о публичной критике. Тем более, американские чиновники наделали столько громких заявлений о войне России против Украины, которые потом сами же опровергали. Создается впечатление, что команда Трампа просто не имеет реального конкретного плана окончания войны, создавая информационный хаос заявлениями о возможности предоставления Украине ядерного оружия и помощи за все эти годы на $350 млрд, хотя такой цифры никогда не было в природе.

Итак, что показал первый день Мюнхенской конференции безопасности? Какие прогнозы можно сделать о международной политике Трампа в следующие четыре года? Но почему Украине и Европе больше не нужно надеяться на лидерство США? Читайте в материале ТСН.ua.

Ядерное оружие и войска: противоречивые заявления команды Трампа

Первому дню Мюнхенской конференции безопасности предшествовали первые публично объявленные телефонные переговоры Трампа с Путиным. Потому что Трампа много раз спрашивали о его контактах с главой Кремля, которые он четко не подтверждал, но и не опровергал. Сразу после этого Трамп поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Но информационный хаос, созданный администрацией Трампа после этого, заставляет задуматься о том, действительно ли у команды президента США план урегулирования войны России против Украины.

Все началось с того, что в четверг, 13 февраля, на следующий день после разговора с Путиным, Трамп отказался прямо и однозначно ответить на вопрос, считает ли Киев равноправным участником мирного процесса, еще раз подчеркнув, что Украина не должна быть членом НАТО, потому что этого не хочет Россия. Также в последнее время Трамп повторяет, что США предоставили Украине $350 млрд помощи, а Европа – $100 млрд. Хотя на самом деле за годы полномасштабного вторжения американская помощь – это чуть больше $170 млрд, а европейская – $134 млрд. Поэтому, о каких именно цифрах говорит Трамп, непонятно.

Затем спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что потребуется определенное соглашение о потенциальной потере Украиной территорий. По его словам, ее не обязательно признавать, как Запад не признавал оккупацию СССР стран Балтии. Но не совсем понятно, что именно подразумевает Келлог: записать это в некое мирное соглашение, которое будет подписано с Россией; речь идет об отдельном соглашении, где будет юридически зафиксирована потеря Украиной четырех областей и Крыма, которые Путин незаконно записал в российскую конституцию. Однако, в любом из этих случаев, что бы там ни говорил Келлог, это будет признанием потери территорий.

Но на этом спорные заявления представителей команды Трампа не закончились. В день открытия Мюнхенской конференции безопасности были опубликованы интервью Джей Ди Венса, Марко Рубио и Пита Гегсета. В интервью The Wall Street Journal вице-президент США, которого нельзя назвать симпатиком Украины, не исключил введения еще больших санкций и даже военных действий, если Россия не согласится на соглашение по Украине, добавив, что опция отправки американских военных в Украину остается на столе. В интервью Breitbart News Пит Гегсет заявил, что в будущем Украина может стать членом НАТО, хотя еще день назад категорически отвергал такую возможность, и даже не исключил предоставление Киеву ядерного оружия.

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Более сдержанным в своих оценках был Марк Рубио в интервью одной из американских радиопрограмм, где заявил, что урегулирование войны можно начать с прекращения огня, открытия коридоров помощи, взаимной остановки ударов по энергообъектам и в конечном итоге предоставления Украине долгосрочных гарантий безопасности, но не от США, а от Европы. "Это должны быть европейцы, которые должны быть готовы активизироваться и сделать это. Но есть много чувствительных вопросов, о которых нужно говорить: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобное, языковые и культурные вопросы, над всем этим придется работать", — считает госсекретарь США.

Трамп хочет окончания войны: но Вэнс забрал свои слова назад

Не совсем понятно, какие именно языковые и культурные вопросы имел в виду Марк Рубио. Ведь это ничто иное, как "Минск", который мы уже проходили, и, что самое главное, не уберегшее нас от полномасштабного вторжения. Однако, по-видимому, администрация Трампа не хочет брать на себя ответственность за дальнейшую судьбу Украины. Возможно, именно поэтому уже к вечеру пятницы, 14 февраля, Джей Ди Венс обвинил The Wall Street Journal в извращении его цитат, взяв таким образом свои слова о возможности отправки американских войск в Украину назад.

Выступление Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции безопасности было преисполнено пренебрежения к Европе. Он фактически обвинил европейских чиновников в том, что они намеренно не дают прийти к власти политикам и партиям правого толка, отказываясь слышать своих избирателей. Более того, вице-президент США апеллировал к цензуре в ЕС, которая неприемлема для демократических стран, таких как, например, США, сравнивая европейцев с советскими чиновниками.

"Если я правильно его понял, он сравнивает условия в некоторых частях Европы с условиями авторитарных правительств. Это неприемлемо", – заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Все без исключения европейские СМИ написали, что чиновники ЕС были шокированы выступлением Джей Ди Венса, который, отражая мнение Трампа, считает, что европейские правительства являются большей проблемой, чем Россия или Китай. Следует заметить, что, конечно, в Европе есть разные правые политики и партии. Например, премьер Италии Джорджия Мэлони, которая поддержала сравнение современной России с нацистской Германией, которое сделал президент Италии Серджо Маттарелла. Однако Джей Ди Вэнс и Илон Маск, перепостивший спек вице-президента США в Мюнхене, поддерживают пророссийских ультраправых политиков и партий в Европе.

В ЕС согласны с тем, что европейским странам следует срочно увеличить свои оборонные расходы, чем им постоянно упрекает Трамп. Именно об этом и говорила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, добавляя, что вскоре система распределения расходов на оборону изменится. К тому же, появится возможность кредитования европейских ОПК, которые сейчас просто запрещены и являются своеобразным табу.

"Когда речь идет о европейской безопасности, Европа должна сделать больше. Чтобы этого достичь, нам нужно увеличение европейских расходов на оборону. Сейчас 27 стран ЕС тратят около 2% ВВП. Наши расходы на оборону выросли с чуть более $200 млрд до войны, до свыше $320 млрд прошлого года. Но нам придется еще раз значительно увеличить эти миллиарды". дер Ляен.

Вместе с тем, когда Трамп и его команда говорят о том, что ЕС и Украина им что-то должны, потому что США защищают Европу, следует напомнить, что и сама Америка не тратит 5% ВВП на оборону. В американской армии существенный недобор, а по количеству и мощности флота Китай уже давно перегнал Соединенные Штаты. Поэтому такие пренебрежительные и пренебрежительные комментарии, которые услышала Европа от Джей Ди Венса в Мюнхене, и заявления команды Трампа по Украине, создают кризис доверия к США и их возможности выполнять свои обязательства, хотя бы учитывая публичную поддержку пророссийских ультраправых европейских политиков.

"Трамп не изменяет Украине. Но европейцам нужно прекратить паниковать, скулить. Время активизироваться. Они (американцы – Ред.) не уходят из Украины. Они говорят, что Украина должна быть суверенной, процветающей страной. Они говорят, что Путин не может победить. Они говорят, что будут продолжать поддерживать, что Европа ведет себя как "безголовые куры".

На полях Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский встретился с Джей Ди Венсом. Вице-президент США подчеркнул, что Америка хочет достичь продолжительного мира, который не приведет к конфликту в Европе через несколько лет. Украинский президент подчеркнул, что в Украине с визитом на следующей неделе ждут Кита Келлога для продолжения работы и более глубокой оценки ситуации на местах. Позже в интервью NBC News в Мюнхене Владимир Зеленский отметил, что Украине будет очень тяжело выжить без военной поддержки США, а Путин, якобы демонстрируя готовность к переговорам, действительно хочет, чтобы с России сняли санкции.

Действительно, первый шаг уже сделан, – Трамп поговорил с Путиным телефоном, чем вывел международного военного преступника из международной изоляции. Более того, стороны уже готовятся к первому очному саммиту, который согласилась принять Саудовская Аравия. Выступая на одной панели с Владимиром Зеленским, сенатор-республиканец Линдси Грэм (которого считают очень приближенным к Трампу) подчеркнул: вместо того, чтобы беспокоиться, кому звонит Трамп, нужно думать, как закончить войну. Однако даже Линдси Грэм исключает членство Украины в НАТО, предлагая другой вариант.

"Если сейчас мы не можем согласиться, что Украина должна быть в НАТО, можем ли мы согласиться, что если когда-нибудь будет еще одно вторжение, то Украина немедленно вступит в НАТО? Пусть Путин заведет их в НАТО, если хочет. Подумайте об этом. даем Путину знать, что если он когда-нибудь сделает это снова, они очень быстро пойдут в НАТО", — считает Линдси Грэм.