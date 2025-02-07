На "1+1 Украина" покажут документальный фильм "Вільне село"

Посмотреть ленту можно будет 8 февраля в 23:00.

На телеканале "1+1 Украина" покажут документальный фильм "Вільне село" о том, как советские власти истребляли крестьянство, сделав его подневольными нищими.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Фильм "Вільне село" из цикла "Радянські міфи" был создан корреспондентом ТСН Станиславом Ясинским в рамках спецпроекта журналистских расследований "ТСН: Особливий погляд". Посмотреть ленту можно будет 8 февраля в 23:00.

Фильм посвящен исследованию того, как советские власти планомерно истребляли крестьянство, сделав когда-то свободных и образованных людей подневольными нищими.

Принудительная коллективизация, карательные операции, искусственный голодомор, рабский труд за трудодни, фактическое закрепощение советских крестьян, которые до 60-70-х годов ХХ ст. не имели паспортов, – это все последовательная политика покорения и грабежа крестьян ради выгод партийной верхушки и экономики войны.