На "1+1 Украина" состоится премьера проекта Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина"

29 сентября в 20:30 на "1+1 Украина" состоится премьера авторского документального проекта Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина". Впервые раскрываются ранее неизвестные детали событий деоккупации Харьковской области.

Кирилл Буданов назвал, что, по его мнению, сыграло ключевую роль в успехе Харьковского контрнаступления.

"Внезапность, быстрота и решительность действий", – ответил глава ГУР.

Также он рассказал о методах, которыми россияне пользуются при попытках оккупации новых территорий.

"Подмена реальности. Начинается она, как правило, с изменения истории. Они начинают искусственно придумывать историю для регионов, рассказывая, что их истории не существует, она неправильная. Что все это исторически русские земли, что нет там таких народов. Нам нужно вернуть назад свою историю. Это мы – Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Киевская Русь в те времена в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она славная", – сказал Кирилл Буданов.

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