"На 30 л. воды я давала 2 жестяные баночки тушенки": "Тетя Суп" рассказала, как готовила на "Азовстали"

"На 30 л. воды я давала 2 жестяные баночки тушенки": "Тетя Суп" рассказала, как готовила на "Азовстали"

35-летняя Наталья Бабеуш более двух месяцев под постоянными обстрелами на заводе "Азовсталь" готовила оладьи и супы для находившихся там в бомбоубежище детей.

За это женщину прозвали – "Тетя Суп". В выпуске "Сниданок с 1+1" Наталья рассказала, что все это время помогало ей не опускать руки и чем занимается сейчас, после эвакуации из Мариуполя.

Чтобы отвлекаться от частых обстрелов, женщина с первых дней прямо на лестнице бомбоубежища готовила завтраки и обеды: оладьи из того, что было под рукой и суп.

"Я — "Тетя Суп", потому что дети не запомнили, как меня зовут, и я сказала: "Давайте я буду для вас тетя Суп", — рассказывает Наталья.

Женщина рассказала, как кормила 8 детей и взрослых в бункере и какие ингредиенты давала в супы.

"У нас были сухпайки, где были консервы: банка тушенки, банка гречневой каши с тушенкой и перловая каша тоже с тушенкой. Чтобы вы понимали – на 30 литров воды я давала 2 жестяные баночки тушенки. Это был суп "ни о чем", но все ели, потому что просто нечего было есть", — рассказала женщина.

Часто одну порцию приходилось делить на пятерых, говорит Наталья.

Дневники войны: за что Наталью Бабеуш прозвали "Тетя суп" и как они жили в бомбоубежище "Азовсталь"

Сейчас женщина находится на западе Украины. После эвакуации из "Азовстали" она создала сообщество в Viber, где делится важной информацией с людьми, которым пришлось пережить оккупацию.

"Я создала это сообщество, чтобы люди, которые находились в бункерах, получали информацию о помощи. Сейчас в основном я этим занимаюсь вместе с мужем. Потому что человек, который пережил такое, он не знает, что ему делать, куда ему идти, как ему восстановить документы и как их подать, чтобы получиить помощь", — рассказывает Наталья.

Женщина не может без слез вспоминать пережитое и мечтает, чтобы кончилась война и чтобы не было голода. Также Наталья хочет написать небольшое руководство по выживанию, которое мог бы носить с собой каждый человек.

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