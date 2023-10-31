"На 300 тысяч злых духов стало меньше": реакция украинцев на юбилейные потери армии Путина (фото)

Украинцы обратили внимание, что ВСУ ликвидировали "почти все население Белгорода".
За 614 дней войны Вооруженные силы Украины ликвидировали 300 тысяч российских оккупантов.
ТСН.ua собрал реакцию украинцев на юбилейные 300 тысяч убитых россиян.
Украинцы в Сети выражают благодарность защитникам за хорошие новости и каждое прожитое утро. Пользователи пишут в соцсетях:
- "Спасибо нашим героям!,
- Спасибо за наше утро,
- Спасибо огромно! Защитники,
- Слава Украине,
- Спасибо за защиту. Хранит себя".
Некоторых украинцев эта цифра не радует, потому что пока в России гибнут самые плохие представители нации, в Украине отдают жизнь "лучшие из лучших".
К "поздравлениям" мертвых захватчиков присоединились также официальные структуры. Служба безопасности Украины на своей странице в Фейсбуке написала: "300 тысяч мертвых оккупантов — done. Победа Украины – coming soon…".
А Государственная пограничная служба опубликовала сообщение с символическим фото и отметила: "На этот Геловин каждый украинец может примерить, в частности, костюм тракториста… ведь на 300 тысяч злых духов стало меньше".
Благотворительный фонд "Вернись живым" подчеркнул, что Силы обороны Украины "делают все возможное, чтобы ни один оккупант не избежал расплаты", и призвал украинцев донатить.
Также украинцы обратили внимание, что ВСУ ликвидировали "почти все население Белгорода" (согласно данным переписи 2021 года население Белгорода составляет 339 978 человек).
Напомним, по данным Генштаба, потери россиян в войне против Украины превысили 300 тысяч человек.
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