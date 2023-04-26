На 37-ю годовщину чернобыльской катастрофы зона отчуждения несет новую угрозу

Самая большая техногенная катастрофа, самая популярная точка Украины среди иностранных туристов, место массовых пожаров и яркий пример ядерного терроризма России — все это о Чернобыле и зоне отчуждения. За годы после аварии зоне отчуждения выпало немало испытаний – 13 месяцев назад Чернобыль удалось освободить от оккупантов, говорится в ТСН.

Город Припять – построен специально для работников чернобыльской атомной электростанции и их семей – 47 с половиной тысяч человек, в один день потерявших свои дома. До этого в мире не было таких аварий. В результате неудачного эксперимента дважды взрывается, а затем горит четвертый энергоблок атомной электростанции. В воздух летят радиоактивные вещества – изотопы урана, плутония, йода, цезия, стронция – облаком все это разносится по миру. Масштабы аварии советское руководство пытается замолчать, но радиоактивный фон в мире меняется настолько резко, что скрыть трагедию не удается.

С последствиями чернобыльской аварии боролись более полумиллиона человек – пожарные, солдаты, врачи, шахтеры, водители, ученые. Ликвидаторы получали колоссальные дозы облучения, известно о 134 случаях острой лучевой болезни.

Это походило на войну — массовая эвакуация, военная техника, армия. Вокруг Чернобыля создается зона отчуждения. Реактор горел до 10 мая, защитный саркофаг строится к декабрю 1986 года, понадобилось 206 дней. В 2012 году над эпицентром катастрофы начали строить новый саркофаг-укрытие – срок его годности до 2120 года.

7 лет назад чернобыльскую зону объявляют биосферным заповедником. Сотни тысяч туристов каждый год приезжают сюда со всего мира. Чернобыль и Припять уже не просто места глобальной аварии, это места легенд, фотосессий, художественных акций, сталкерства. в зону постоянно пытались проникнуть незаконно.

В 2020 году Чернобыль снова становится местом большой катастрофы из-за масштабных лесных пожаров, зона отчуждения горит 10 суток, а огонь останавливают всего в нескольких километрах от атомной электростанции. Выгорают целые деревни. Останавливает пожары долгожданный дождь

За три недели до полномасштабного вторжения в Припяти прошли военные учения.

За три недели до полномасштабного вторжения в Припяти прошли военные учения.

24 февраля 2022 года — российские оккупанты заходят через территорию Беларуси и захватывают атомную станцию и окрестные села. Берут в заложники работников зоны отчуждения. 166 нацгвардейцев попали в плен — до сих пор удалось вернуть всего три десятка бойцов. Оккупация длилась почти полтора месяца.

Зона, которую раньше тщательно расчищали для туристов, стала теперь загрязненной последствиями оккупации. Следы оккупации до сих пор можно встретить на госпредприятии экоцентр, который тогда российские военные превратили в комендатуру. Предприятие, следящее за состоянием воздуха, воды и почв в Чернобыле оккупанты назвали секретной биолабораторией. "О смотрите запись в радиохимическом журнале, записи стронция, они этим занимаются... Мы более 30 лет стронций измеряем и что?", — говорит директор предприятия Сергей Киреев.

Здесь хорошо видно, как захватчики воровали. А еще видно, что были не очень умными, они даже не до конца понимали, где именно находятся и что делают – поэтому тогда накопали окопов в самом грязном месте – в Рыжем лесу.

Сейчас к окопу не подойти, их залило водой. "Танки не пройдут, заливало болота, дорогу только перекрыть", — констатирует Григорий из гидрометереологического института, который берет пробы и радуется, что природа на нашей стороне.

Меньше всего пострадал город-призрак Припять, но из-за окупантов стал еще более покинутым. "В результате у нас полностью остановились посещения с познавательной целью, у нас нет экскурсий, заросли, загромождения, падают деревья, за этим следили, а сейчас совсем уже опустошено", — говорит ведущая инженер отдела сопровождения Юлия Бездежа.

Чернобыльская зона пережила то, что не пережило ни другое место в мире, но выстояло, выдержало и показывает пример – даже самые страшные катастрофы потом все равно становятся историей и жизнь побеждается.

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