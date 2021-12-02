На админгранице с Крымом открыли пункты вакцинации от коронавируса: где можно сделать прививку и когда

На админгранице с Крымом открыли пункты вакцинации от коронавируса: где можно сделать прививку и когда

Получить прививку смогут жители временно оккупированного полуострова, являющиеся гражданами Украины.

На админгранице с Крымом открылись пункты вакцинации от коронавируса. Получить бесплатные прививки теперь можно в пунктах пропуска "Чонгар" и "Каланчак" с 9:00 до 15:00 ч.

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Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, это для жителей временно оккупированного полуострова, являющихся гражданами Украины. Там есть все вакцины, утвержденные в нашем государстве. Здесь же на месте можно будет заключить декларации с семейными врачами.

"Живая очередь. Проблем пока никаких нет. В случае необходимости мы организуем онлайн-запись и все, что будет удобно для людей", — сказала врач-терапевт Каланчакского центра первичной медицинской помощи Наталья Жабицкая.

На админгранице с Крымом открылись пункты вакцинации от коронавируса

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