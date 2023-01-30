На Афоне для ПЦУ выделили келью Х столетия и там уже зазвучала первая украинская молитва за победу

Историческое событие всех православных Украины - на святой горе Афон совершилось первое богослужение на украинском языке украинскими священниками, говорится в ТСН.

Это произошло в келье, которую передали в пользование Православной Церкви Украины. Келья в полуразрушенном состоянии, но, говорят священники, очень ценна исторически. Первое богослужение там прошло еще в Х веке.

В группе, прибывшей в Афон, трое священников Православной Церкви Украины, которых встретил монах Паисий на стареньком внедорожнике. На святой горе он с 1996 года, отсюда уезжал лишь несколько раз по важным делам.

Последняя поездка в Киев изменила его жизнь. Глава православной церкви Украины Блаженнейший Эпифаний именно его попросил найти на Афоне место для украинской кельи. Такая была найдена, но она в ужасном состоянии – перекрытия провалились, стены едва держатся, но место это особое. Первое упоминание о келье датировано 991 года, она немного старше Софии Киевской. Конечно, ее перестраивали, а с 60-х годов прошлого века вообще она пустовала.

Единственное уцелевшее здание — храма, поэтому священники Роман, Василий и Игорь из Киева, Ровно и Дубно провели службу. На Афоне звучит молитва о Украине, о ее защитниках, о победе. “Надеемся, что в скором времени, уже на следующий год, мы будем иметь победу нашей страны и уже в этих отремонтированных стенах с росписями, или без них еще в начале, но с искренней молитвой за гору афонскую, за всю братию и главное за Украину, при ее победоносных воинах. Это для нас исторический день, который мы запомним на всю жизнь», – говорит отец Игорь Когут.

Уже после службы отец Паисий рассказывает, как все здесь должно быть. "Здесь внизу будет храм, притвор храма, трапезная будет, а в той части будет кухня и такая подсобка, а сверху будет 4 кельи для монахов, а еще я хочу, чтобы был домик, чтобы принимать паломников", — говорит он.

Эта келья просто дождалась своих священников, убеждают монахи монастыря Пантократора. Говорят, на Афоне ничего не происходит просто так и когда они начали говорить об Украине, все сразу поняли, что пришло время, в этой келье будут служить украинцы. “Эту келью очень многое просили у нас, потому что с этой кельей связана большая история. Как сказал наш старец, за все это договорился архистратиг Михаил, который и является защитником Киева. Ничего не случайно. Бог ее сохранил, что в какой-то момент она прославила таким образом Украину”, — отмечает монах афонского монастыря Пантократор отец Никита.

Историческое событие: на горе Афон совершилось первое богослужение на украинском языке

Пока отец Паисий самостоятельно расчищает площадку, вырывает сорняки. Конечно, сам он келью не отстроит, но верит — это произойдет и очень скоро. Верит в это и отец Роман. “Приехав по духу, почувствовали, что сможем. Когда начали молиться, ты сейчас не отдаешь себе отчета в том, насколько это историческое и важное событие для украинского народа. Мы ищем спонсоров, потому что средства очень большие, тем более Афон, здесь очень дорого что-то здесь строить, но есть уже заинтересованные люди, мы и других призываем о помощи, поэтому отзываются и я думаю, что в скором времени мы сможем это сделать”, — говорит он.

Афон – это одна из главных святынь православия в мире. Каждое утро тысячи монахов молятся Богу. Еще немного и зазвучит на Афоне и ежедневная молитва. За страну, ее защитников, за скорую победу.

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