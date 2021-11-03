На "антиковидных" митингах, под кураторством вечного кандидата в депутаты, собравшиеся заявляли о всемирном чипировании

На "антиковидных" митингах, под кураторством вечного кандидата в депутаты, собравшиеся заявляли о всемирном чипировании

Организатор акции общаться со СМИ не захотел, но уже хорошо прославлен своими действиями в прошлом.

Протесты в Киеве: митинговали противники вакцинации и карантинных ограничений. С утра сотни людей заблокировали движение правительственным кварталом столицы, протестующие ходили по пешеходным переходам и лишь изредка пропускали автомобили. А позже перекочевали в Верховную Раду.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

На митингах раздаются словесные стычки с водителями и теории, которые не налезают на голову. «Вакцинация – это наночипывание. Приходят домой и к месту укола примагничиваются монеты, вилки, ложки», — уверяют протестующие.

С 8 утра площадь Конституции перед ВР заполняется людьми. Митингующие называют себя участниками движения «Права человека» – среди таких флагов в руках людей еще немало красноречивых плакатов. «Не нужно принуждения, дискриминации людей по каким-либо признакам. Вакцинировано – не вакцинировано», — требуют пикетчики.

Один из мужчин говорит, работает поваром в супермаркете, и теперь не может ходить на работу, потому что требуют сертификат. «Меня не допускают к работе, я не оплачиваю квартиру, я остаюсь на улице. Какой у меня выбор? Ходить ночью с битой и стоять под банкоматом», – уверяет мужчина.

Но вакцинироваться не хочет, таких здесь большинство. Кое-кто возмущается, что их не обслуживают в заведениях питания. «Я хочу воздержаться от вопроса – вакцинирована ли я, не вакцинирована. Просто удержаться и все», – отмечает участницы митинга.

А некоторые начинают пересказывать теории всемирного заговора. «Второй этап – это чипирование с микроприемником, микропередатчиком, микробатарейкой. Мировой диктатор будет управлять через электронную систему», – уверен мужчина.

А одна из присутствующих женщин вообще просто из-под украинского парламента признается, что получает деньги из страны-агрессора. «Вижу есть люди из Сант-Петербурга, Москвы. Хочу передать поздравление братьям славянам. Мне послали деньги даже из России», — отмечает она.

Новости Киева: митингуют противники вакцинации и карантинных ограничений

На протесте замечают и бывшую нардепку Надежду Савченко, которую 2 недели назад в аэропорту Борисполь поймали с поддельным «ководом»-сертификатом. «Информация о состоянии здоровья человека защищена законом Украины и вы не имеете права задавать такие вопросы», — говорит Савченко на вопрос журналистов, вакцинирована ли она.

В 9 утра митингующие разбредаются правительственным кварталом и начинают блокировать дороги – непроездной становится улица Грушевского, Институтская и близлежащие пути.

У водителей, которым просто некуда разворачиваться, лопается терпение и возникают ссоры. Протестующие время от времени пропускают по несколько автомобилей. Уже через два часа блокаду таки снимают и возвращаются под парламент. Там слушают речи организаторов. Среди них некий Остап Стахов. В начале протеста журналисты интересовались у него требованиями, но объяснить он их так и не смог. «Я не общаюсь с продажными медиа», – заверил он.

Стахов – из Львова. Он несколько раз пытался попасть депутатом во Львовский горсовет и Верховную Раду, но не удалось. Во Львове его обвиняли в организации проплаченных акций протеста, обливали зеленкой и даже сажали в мусорный бак.

А с начала пандемии Стахова начали обвинять в провокациях и врачи – якобы тот врывался в отделения без средств защиты, а когда его законно не пускают в палаты – утверждает, что они пусты от пациентов.

Главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы даже собирался судиться с мужчиной в суд. «Мы не имели права заводить их в палаты и показывать пациентов, потому что соблюдаем правила конфиденциальности. А они извратили этот факт и сказали, что больница вроде пуста и это полный фейк по количеству больных», — заявлял врач.

Себя он называет "свободным журналистом" и раздает желающим удостоверение журналиста, по крайней мере, об этом пишет на своей странице. На вопрос, какие СМИ представляет Стахов, он тоже не ответил.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, реагируя на происходящее под окнами Минздрава заявил: антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях.

«Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться – это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за «ковода», — заявил министр.

Хотя сами митингующие считают ложью и загруженность больниц, и статистику заболеваемости и то, что можно умереть от коронавируса даже за несколько дней.

«Заставляют врачей, они получают премии, бонусы за «ковод» больных», — убеждает пикетчик, рассказывавший присутствующим о всемирном чипировании.

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