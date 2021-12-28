На "Антонове" показали первый самолет, который построили без российских деталей

На "Антонове" показали первый самолет, который построили без российских деталей

Обновленный Ан-178 уже через несколько недель планируют поднять в воздух для отработки всех новых систем.

На госпредприятии "Антонов" торжественно выкатили из сборочного цеха обновленный и дооборудованный самолет нового поколения. Отечественным авиастроителям удалось полностью отказаться от всех российских запчастей и комплектующих. Фактически новый самолет уже в ближайшие недели передадут пилотам для первого испытательного полета.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Под музыку духового оркестра самолет выкатили из цеха, он полностью готовый к испытательному полету. А еще здесь уже два фюзеляжа. Год назад авиастроители подходили к этому контракту с осторожностью. Требовалось найти и заменить десятки комплектующих, которые производили в России. В конце концов, это удалось — шасси изготовили на "Южномаше", авионику поставили американскую, сотни деталей закупили в Европе. Впервые на Антонова выкатывают самолеты без российской детали и впервые для своих вооруженных сил.

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«Это будет не только три самолета, а больше, поэтому мы сегодня демонстрируем, что мы умеем строить, умеем летать и умеем себя защищать», – заявил министр обороны Алексей Резников.

Ан-178-100 – это лишь на первый взгляд самолет, который уже все видели. Авиаконструкторы говорят, от предыдущей машины осталась только оболочка, потому что когда начали перерабатывать, то решили усовершенствовать самолет.

«Практически созданный в постсоветском пространстве первый самолет такого изготовления – конструктивно, аэродинамически и самое главное – управления, такого самолета в этом классе еще не было», – заявляют на предприятии.

На упреки журналистов, что на самолете остались российская вспомогательная силовая установка, глава "Антонова" отвечает резко. «Вы подойдите ко мне лично и я вам покажу, где производятся эти двигатели. Эти двигатели сделаны в Италии. Нет ни одного изделия и комплектации российского производства. Я вам заявляю», – убеждает он.

На госпредприятии "Антонов" представили дооборудованный самолет нового поколения | Новости Украины

Один экспериментальный и 3 самолета для вооруженных сил – это только начало, убеждают в «Укроборонпроме». Но именно этот контракт показал, несмотря на все упреки Украина может самостоятельно строить самолеты.

«Строительство этих 3 самолетов подняло целую отрасль. Около 30 работают сейчас над выполнением этого контракта, и я убежден - будущих контрактов», — говорит генеральный директор госконцерна «Укроборонпром».

Обновленный Ан-178 уже через несколько недель планируют поднять в воздух для отработки всех новых систем.

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