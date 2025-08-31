ТСН в социальных сетях

На аренду квартиры уходит почти вся зарплата: сколько стоит жилье во Львове

Цены на жилье выросли — в каких районах можно найти выгодные варианты.

Карина Бондаренко
Аренда квартир во Львове.

Аренда квартир во Львове. / © ТСН

Во Львове вырос спрос на аренду жилья в высокий сезон, а вместе с ними повысились цены. Чтобы снять 3-х комнатную квартиру придется выложить почти всю среднюю зарплату. В то же время, вероятно, стоимость еще немного подскочит в ближайшее время.

Сколько стоит арендовать квартиру во Львове и в каком районе дешевле, читайте в материале ТСН.ua.

Сколько стоит аренда квартир во Львове.

По состоянию на конец августа 2025 года средняя стоимость аренды квартир во Львове, по данным сайта по поиску недвижимости, выглядит так:

  • 1-комнатные квартиры — 19 000 грн. За последние полгода цена выросла на 10%

  • 2-комнатные квартиры — 23 000 грн. Стоимость увеличилась на 14%.

  • 3-комнатные квартиры — 29 000 грн. Цены выросли больше, на 26%

Цены по районам: от самого дешевого до самого дорогого

Стоимость аренды отличается в зависимости от расположения. Самый дорогой район Сыховский здесь в среднем просят 20 000 грн за 1-комнатную квартиру. Тогда как самое доступное жилье можно найти в отдаленных от центра районах города:

  • Лычаковский — 16 500 грн

  • Железнодорожный — 16 900 грн

  • Галицкий — 19 000 грн

  • Шевченковский — 19 000 грн

  • Франковский — 19 000 грн

Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры во Львове:

  • Сыховский — 18 000 грн

  • Железнодорожный — 20 100 грн

  • Лычаковский — 21 100 грн

  • Галицкий — 24 800 грн

  • Франковский — 25 000 грн

  • Шевченковский — 25 300 грн

Сколько процентов зарплаты уходит на аренду во Львове

Аренда жилья во Львове «съедает» большую часть дохода. В среднем на аренду 1-комнатной квартиры львовяне тратят 64% своей зарплаты. Об этом свидетельствуют исследования ЛУН и Work.ua. Для более просторного жилья этот показатель растет: на 2-комнатную квартиру может идти до 75% зарплаты, а на 3-комнатную — более 95%.

Следует отметить, что экономисты и финансовые консультанты советуют тратить не более 30% от месячного дохода на аренду жилья. Это считается оптимальной частью, позволяющей покрывать базовые расходы, откладывать сбережения и иметь средства на другие нужды. Впрочем, со средней зарплатой во Львове это сделать трудно.

Как быстро сдаются квартиры

Квартиры во Львове сдаются быстро, что подтверждает устойчивый спрос на жилье в городе. В среднем срок поиска арендатора сократился до 7 дней в высокий сезон, который приходится на конец августа — сентябрь.

Что будет с ценами дальше и что на них влияет

Эксперты рынка недвижимости ожидают дальнейшего роста цен в Украине, в частности, во Львове. Основным фактором, влияющим на стоимость, является спрос. Наплыв внутренних переселенцев и студентов не только поддерживает цены, но подталкивает их вверх. Так что в ближайшее время цены могут немного подскочить.

Напомним, в Киеве можно приобрести квартиру за 10 тысяч долларов (это около 414 тысяч гривен). Как выглядит такое жилье.

