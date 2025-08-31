На аренду квартиры уходит почти вся зарплата: сколько стоит жилье во Львове

Аренда квартир во Львове. / © ТСН

Во Львове вырос спрос на аренду жилья в высокий сезон, а вместе с ними повысились цены. Чтобы снять 3-х комнатную квартиру придется выложить почти всю среднюю зарплату. В то же время, вероятно, стоимость еще немного подскочит в ближайшее время.

Сколько стоит арендовать квартиру во Львове и в каком районе дешевле, читайте в материале ТСН.ua.

Сколько стоит аренда квартир во Львове.

По состоянию на конец августа 2025 года средняя стоимость аренды квартир во Львове, по данным сайта по поиску недвижимости, выглядит так:

1-комнатные квартиры — 19 000 грн. За последние полгода цена выросла на 10%

2-комнатные квартиры — 23 000 грн. Стоимость увеличилась на 14%.

3-комнатные квартиры — 29 000 грн. Цены выросли больше, на 26%

Аренда квартиры во Львове

Цены по районам: от самого дешевого до самого дорогого

Стоимость аренды отличается в зависимости от расположения. Самый дорогой район Сыховский здесь в среднем просят 20 000 грн за 1-комнатную квартиру. Тогда как самое доступное жилье можно найти в отдаленных от центра районах города:

Лычаковский — 16 500 грн

Железнодорожный — 16 900 грн

Галицкий — 19 000 грн

Шевченковский — 19 000 грн

Франковский — 19 000 грн

Аренда квартиры во Львове

Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры во Львове:

Сыховский — 18 000 грн

Железнодорожный — 20 100 грн

Лычаковский — 21 100 грн

Галицкий — 24 800 грн

Франковский — 25 000 грн

Шевченковский — 25 300 грн

Сколько процентов зарплаты уходит на аренду во Львове

Аренда жилья во Львове «съедает» большую часть дохода. В среднем на аренду 1-комнатной квартиры львовяне тратят 64% своей зарплаты. Об этом свидетельствуют исследования ЛУН и Work.ua. Для более просторного жилья этот показатель растет: на 2-комнатную квартиру может идти до 75% зарплаты, а на 3-комнатную — более 95%.

Следует отметить, что экономисты и финансовые консультанты советуют тратить не более 30% от месячного дохода на аренду жилья. Это считается оптимальной частью, позволяющей покрывать базовые расходы, откладывать сбережения и иметь средства на другие нужды. Впрочем, со средней зарплатой во Львове это сделать трудно.

Аренда квартиры во Львове

Как быстро сдаются квартиры

Квартиры во Львове сдаются быстро, что подтверждает устойчивый спрос на жилье в городе. В среднем срок поиска арендатора сократился до 7 дней в высокий сезон, который приходится на конец августа — сентябрь.

Что будет с ценами дальше и что на них влияет

Эксперты рынка недвижимости ожидают дальнейшего роста цен в Украине, в частности, во Львове. Основным фактором, влияющим на стоимость, является спрос. Наплыв внутренних переселенцев и студентов не только поддерживает цены, но подталкивает их вверх. Так что в ближайшее время цены могут немного подскочить.

