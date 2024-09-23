На аукцион выставили недостроенную "жемчужину Киева": сколько стоит (фото)

В Киеве выставили на аукцион самый большой небоскреб в Украине Sky Towers и готовы сделать скидку реальному покупателю. Единственный нюанс – будущему владельцу придется его достроить. Сооружение имеет статус "короля недостроев" в Украине.

Строительство проекта началось в 2007 году, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1". Небоскрёб должен был достигать 214 метров в высоту.

Раньше на месте Sky Towers была зеленая зона. Расположенный в центре центральный ЗАГС и два небольших сквера с обеих сторон Берестейского проспекта.

Киев для строительства Sky Towers

План был очень амбициозным. В 2007 году возникали вопросы — нужен ли он, целесообразным ли является архитектурное размещение. Тогда быстро все решили, нашлись деньги и строительство началось.

Это должен был быть один из крупнейших офисных центров и гостиниц в столице и в целом в Украине. 17 тысяч сотрудников должно было размещаться в 47-этажном здании. А соседняя 41-этажная башня должна была стать гостиницей на 500 номеров. Внизу под постройками заложен паркинг на 860 машиномест и восемь этажей под землей.

Общая стоимость проекта на 2007 год оценивалась в космические полмиллиарда долларов. Его проектировало гонконгское бюро, а к киевским реалиям адаптировали украинские архитекторы.

Согласно проекту, Sky Towers должен был иметь высоту 214 метров. Для сравнения, самый высокий небоскреб Киева на сегодняшний день — это ЖК Кловский, который имеет высоту 168 метров.

Самый большой небоскрёб в Украине Sky Towers

Самый большой недостроенный небоскреб в Украине Sky Towers

Однако со строительством не сложилось. Работы с перерывами продолжались девять лет. Сначала небоскреб планировали закончить к 2012 году, чтобы успеть окупить проект за счет туристов. Тем не менее, застройщик успел возвести лишь 27 этажей из запланированных 47. Восемь этажей под землей все-таки удалось построить.

В период с 2012-го по 2016 год начались схемы по передаче здания. Тогда поняли, что искать деньги и достраивать сложно. В начале строительства владельцев было несколько. Друзья решили скинуться деньгами, однако в процессе начали "отпадать". Тот, кто остался, решил, что ему этот проект завершать не нужно.

Самый большой недостроенный небоскреб в Украине Sky Towers

В результате здание перешло в собственность компании "Агентство офисного строительства". Но в феврале 2021 года она обанкротилась — с нее должны были взыскать шесть миллиардов гривен долга. Соответственно, здание перешло в собственность одного из государственных банков.

Сейчас этот "король долгостроев" принадлежит государству. Его решили выставить на аукцион, чтобы вернуть хоть какие-то деньги. В 2018 году здание оценивалось в 370 миллионов долларов. Тогда был даже грандиозный проект достроить Sky Towers и всю администрацию КГГА перевезти в этот офисный центр. И снова не сложилось.

Поэтому с 2021 года долгострой появился на государственном аукционе с начальной ставкой 7,5 млрд гривен. Из-за того, что покупатель долго не отзывался, стартовую цену снизили до 5,5 млрд.

Самый большой недостроенный небоскреб в Украине Sky Towers

Во время полномасштабной войны Sky Towers решили снова попытаться продать. Сегодня на аукционе просят 1,1 млрд гривен. Он стартует 27 сентября. Однако для тех, кто захочет купить здание, государство готово снизить цену до 830 млн гривен.

На YouTube-канале "Сніданку з 1+1" можно просмотреть по этой ссылке видео: Недостроенная "жемчужина Киева": почему амбициозный проект небоскреба до сих пор не реализован?

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