На Бахмутском направлении стало меньше штурмов врага: почувствовали это и бойцы, и медики

В Восточной группировке войск заявляют об уменьшении интенсивности боев на Бахмутском направлении и одновременно о локальных продвижениях, говорится в ТСН.

В небольшом селе Ивановское на окраине Бахмута не осталось местных – одна только война. Здесь постоянно слышны звуки взрывов. У дорог виднеются неразорванные снаряды, но уничтожить их не могут, потому что с ними исчезнет и дорога. Но, несмотря ни на что, здесь гораздо легче, чем было — теперь нет бесконечных штурмов. “Ничего не изменилось, нет просто такой интенсивности, что они просто не лезут вперед. Ни у кого, ничего не закончилось, как летело все, что можно – так и летит. Мы чаще работали, сейчас работаем меньше”, — рассказывает минометчик Алексей, воюющий с 2017 года.

Он уехал из Донецка в 2014 году, не общается даже с ближайшими родственниками, но убежден, что в родной город обязательно войдет.

Снижение интенсивности боев – это еще не отсутствие потерь. В одном из стабилизационных медицинских пунктов, где оказывают помощь раненым, в самые жаркие дни боев за Бахмут проходило по 250 раненых пациентов, а сейчас - до десятка пациентов.

Главный по пункту Сергей Сергеевич улыбается, потому что пациентов стало не только меньше, но ранения стали легче. “Меньше тяжелые поступают. Сейчас акубаротравм много, много осколковых, но мелких осколочных”, — говорит медик.

Для врачей это тоже передышка, поэтому медики благодарят, что бойцы в моменты опасности умело прячутся.

В то же время, бойцы вблизи Торецка, а это в Гомельском направлении, фиксирует увеличение боев. ВСУ выходят на новые рубежи. “Общее продвижение составило до 200 метров. В ходе этой операции удалось уничтожить до взвода россиян. Удалось захватить трофеи – оружие, гранатометы”, — сообщил пресс-офицер бригады имени короля Даниила Александр Савченко.

Напомним, что громко началось утро в Донецкой области — в 5 утра россияне пустили ракеты по Краматорску и Константиновке.

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