На Банковой пострадали трое медийщиков: Европейская федерация журналистов прокомментировала насилие

За последние 9 месяцев в Украине во время выполнения своих профессиональных обязанностей пострадали более сотни журналистов.

Молчаливый протест у Министерства внутренних дел. Там собрались журналисты — отстаивать свое право безопасно выполнять профессиональные обязанности. Требуют также расследовать нападения на коллег и привлечь к ответственности виновных.

Об этом 17 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Во время субботней акции протеста у Офиса президента избили оператора ТСН Антона Филиппа, он получил сотрясение мозга и химический ожог глаз, а также фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного. Двум нападавшим на фотокора завтра будут избирать меру пресечения. Им грозит до 5 лет за решеткой.

Оператор ТСН тоже написал заявление в полицию, но его обидчиков пока не установили. К журналистам вышел представитель министерства Артем Шевченко и заверил, что полиция будет способствовать расследованию этих нападений. За последние 9 месяцев в Украине во время выполнения своих профессиональных обязанностей пострадала более сотни медийщиков.

Европейская федерация журналистов (EFJ) прокомментировала насилие против журналистов. Так, организация призвала украинские власти привлечь виновных к ответственности и повысить защиту журналистов на массовых мероприятиях.

В EFJ указали, в частности, на избиение фотокорреспондента "Букв" Александра Кужельного правыми радикалами. Кроме него, в ходе событий 14 августа пострадали по меньшей мере двое сотрудников СМИ. Против корреспондента ресурса Vesti.ua Валентина Банных применили слезоточивый газ, а оператор телеканала 1 + 1 Антон Филипп был травмирован. Как заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко, активисты напали на Филиппа, когда увидели логотип телеканала на его камере.

Генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что такие нападения — совсем не редкость.

"Александр Кужельный, Антон Филипп и Валентин Банных — еще одно дополнение к ужасающему списку журналистов, пострадавших от нападений во время массовых акций. Власть должна сделать все возможное, чтобы защитить прессу в таком враждебной среде. Мы призываем к тщательному расследованию, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к нападению ", — подчеркнул он.

Читайте также:

Ветерана АТО и оператора ТСН избили на Банковой: накажут ли протестующих

В Киеве посреди улицы агрессивные молодые люди избили носаками журналиста — видео

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку