На блогера, устроившего вечеринку в День памяти жертв Голодоморов, составили протокол

На блогера, устроившего вечеринку в День памяти жертв Голодоморов, составили протокол

Из-за нарушения карантина ему грозит штраф в 17 тысяч гривен.

Во Львове закрыли Дом ученых, где произошла скандальная эротическая вечеринка. В субботу там праздновали день рождения инстаграмм блоггера-миллионника Александра Залиско.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 30 ноября.

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Пользователи соцсетей невероятно возмутились, потому что все происходило в День памяти жертв Голодомора. Эротические танцы, конкурсы, тосты на столах – вот этих фото и видео в Интернете уже не найти, после резонанса блогеры их удалили.

Под видео люди написали, что пока компания громко праздновала, в 500 метрах собралось немало горожан, которые ставили лампадки и свечи.

За нарушение карантинных требований комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила хозяйственную деятельность Дома ученых, а на блогера полиция составила админпротокол. Погулял он на штраф в 17 тысяч гривен.

Кроме того, известные украинские бренды уже заявляют, что разрывают с ним сотрудничество.

Во Львове блоггеры устроили эротическую вечеринку в День памяти жертв Голодомора | Новости Украины

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