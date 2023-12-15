На блокпосту сдал местный: судья из Мариуполя рассказала о плене и предложениях предать Украину

Судью Ильичевского суда Мариуполя Юлию Матвееву оккупанты похитили во время эвакуации из Мариуполя еще в марте прошлого года. В плену женщину всячески склоняли к измене. Но она не только не перешла на сторону захватчиков, но вынесла из плена списки других наших пленников, кого схватили российские оккупанты.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

Юлию Матвееву и ее мужа задержали на блокпосту

Юлия Матвеева - судья из Мариуполя, которую боевики фейковой "ДНР" обвинили в "терроризме". В плен судья попала, когда пыталась выехать на подконтрольную Украине территорию. Дом женщины разбомбили россияне в начале войны.

"То, что мы увидели в течение нашего движения по городу, такого нет даже в фильмах. Это ужас и город-призрак. Людей нет, все разрушено, тела на дорогах", - говорит Юлия Матвеева.

Юлию и ее мужа сразу задержали еще на первом блокпосту. Там ее сдал местный, который перешел на сторону России и дежурил вместе с оккупантами.

"Когда я спросила, какая причина была задержания, когда я задала этот вопрос, мне ответили следующим образом: мы вас задерживаем для того, чтобы проверить, нет ли крови на ваших руках", - говорит судья.

Юлию пытали и угрожали расстрелом

Юлию в плену пытали током и угрожали расстрелом: "Сначала меня обвиняли в терроризме, а потом мне изменили обвинение и уделили новое, что я своей работой, своими решениями посягала на конституционный строй "ДНР". Такое обвинение, мера наказания предусматривала от, если я не ошибаюсь, от 12 до 20 лет лишения свободы или расстрела. Прежде, чем это обвинение мне озвучить, мне было озвучено предложение перейти на их сторону и занять должность судей "верховного суда "ДНР" в обмен на мою свободу".

В должности судьи Юлия объявляла в розыск тех, кто перешел на сторону так называемой "ДНР". В этом ее и обвиняли оккупанты.

Судья в плену составила список всех пленных, о которых знала, и эти три листа, исписанные от руки именами, вынесла с собой из плена.

Юлия Матвеева

"Моральное давление было в том, что они говорили нам, что не ждите обмена, вас никто не заберет. А если заберет, вас сразу, как только выступите на украинскую землю, вас расстреляют, поскольку вы предатели, если вы здесь уже находитесь", – вспоминает судья.

Юлию и ее мужа обменяли

Матвееву обменяли прошлой осенью. Тогда домой вернулось 108 украинок - военных и гражданских. Уже потом она узнала о своих бывших коллегах с Луганщины.

Один из них два года назад получил российское гражданство, но паспорт скрыл, чтобы получать деньги из украинского бюджета, и так присвоил два миллиона гривен. Другая судья создавала фейковые суды на временно оккупированных украинских землях и делала карьеру в фейковой "республике".

Юлия Матвеева

Юлия Матвеева сейчас работает в гражданской коллегии. Дела о коллаборантах не рассматривает. Через 5 месяцев после возващении из плена, обменяли и мужа Юлии.

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