На бои в Донецкой области российский "мятеж" не повлиял: артиллерийские дуэли не утихают ни на мгновение

Военный мятеж в России никак не повлиял на ситуацию на фронте, по крайней мере, в районе Донецка враг количество обстрелов не уменьшило. Съемочной группе ТСН удалось снять, как проходит настоящая артиллерийская дуэль – вражеская артиллерия пыталась несколько часов уничтожить украинский экипаж системы залпового огня «Град».

Мощные 152 миллиметровые вражеские снаряды кромсают одну из позиций бойцов в посадке на Донбассе. После 10-ти минут таких обстрелов буквально из взрывов выезжает сначала внедорожник, а за ним и грузовик. Экипаж боевой машины быстро разворачивается уже на новой позиции, готовится дать врагу ответ.

На планшет «Ворона» разведка сбрасывает координаты вражеской пушки, той самой, которая так упорно пыталась их уничтожить. Несколько минут на подготовку и начинается соответствующее. После отработки экипаж переезжает в относительно безопасное место. Там бойцы получают хорошие новости. “Написали, что хорошо отработали. Сколько же терпеть, они по нам били. Они по нам отработали 7 штучек, пришлось перекатиться и ответить, видите уже даже притихли”, — говорит военнослужащий ВСУ «Ворон».

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Эти ребята остаются на дежурстве, будут ждать новых целей. А вот побратимы из подразделения неподалеку имеют батарею "Геоцинтов". Пушкари выслеживают серьезные цели и долго ее ждать не приходится. Пушкари быстро заряжают и посылают врагу несколько снарядов. "Вот так стреляем себе понемногу. Мне главное, чтобы она в цель попадала, тяжелое ли оно или нет. Нет ничего тяжелого”, — уверяет военнослужащий ВСУ «Валерчик».

Бойцы немного огорчены, надеялись, что в России начался настоящий военный мятеж и война скоро закончится. Но теперь видят, что никто их работы за них не сделает, надо чистить пушку и отбивать у врага свою землю.

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