"На болотах подгорает" — эксперт рассказал о сбитии шести "Кинжалов" украинской ПВО

В ночь на 16 мая российская армия нанесла удар по Киеву. Украинская ПВО сбила все вражеские ракеты и дроны, в том числе 6 "Кинжалов". Это уникальное событие, свидетельствующее о том, что наша противовоздушная оборона может уничтожать все, что летит в нашу сторону.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua заявил военный обозреватель Алексей Гетьман.

Он напомнил, что 4 мая у россиян уже была попытка атаковать Киев “Кинжалами” : “Я думаю, на болотах сильно подгорает. Была атака "Кинжалами" 4 мая на Киев. Они якобы пытались атаковать непосредственно комплекс Patriot, но вышло наоборот – Patriot уничтожил все гиперзвуковые ракеты. В Соединенных Штатах было много разговоров о том, что это чуть ли не историческое событие, потому что эта ракета считалась, с точки зрения россиян, невозможной уничтожить или перехватить какими-либо современными средствами противовоздушной обороны и даже перспективными средствами ПВО”.

Однако выяснилось, что все возможно. «Я думаю, что россияне сами не поверили, что такое может быть. Поэтому они решили совершить мощную атаку. Не летели Х-101, Х-555 – это не скоростные, но маневрированные крылатые ракеты. Вместо этого летели исключительно скоростные ракеты "Калибр" и гиперзвуковые "Кинжалы". 6 ракет – это очень серьезная атака”, – прокомментировал военный обозреватель.

Он считает, что россияне были уверены, что нам не удастся их перехватить: “Но мы уничтожили все 6 ракет. Это уникальный случай. Я думаю, что об этом будет много разговоров — что историческое событие произошло не 4 мая, когда сбили один Кинжал, а именно сегодня ночью, когда сбили все 6 Кинжалов и все 9 Калибров, которые летели на Киев.

Это означает, что украинская противовоздушная оборона может уничтожать все, что летит в нашу сторону, отметил Алексей Гетьман. “То есть она стала плотной. "Железный купол" теперь у нас", — добавил он.

Напомним, в Офисе президента прокомментировали ночную российскую атаку на Киев. Советник президента Михаил Подоляк считает, что таким образом РФ поздравила в столице спецпредставителя Китая по Евразии.

По его словам, эта атака – восьмая майская попытка "клана Путина" масштабно атаковать Киев. Столица сегодня является главной целью врага, поскольку наиболее защищена средствами ПВО.

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