На больше резервов у Путина нет: военный эксперт рассказал, сколько будет продолжаться битва за Донбасс

На больше резервов у Путина нет: военный эксперт рассказал, сколько будет продолжаться битва за Донбасс

Битва за Донбасс продлится еще неделю, на больше резервов у Путина нет.

Там сохраняется наиболее сложная ситуация. Зеленский говорит, что у россиян там вдвое больше техники, чем у нас.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По словам военного эксперта Олега Жданова, на отдельных направлениях россияне действительно сосредотачивают такое количество техники, фактически пытаясь забрасывать наши позиции телами. Артиллерийские и авиационные удары не прекращаются, продолжаясь почти круглосуточно. У нас не хватает артиллерии, чтобы подавить артиллерию российских войск.

"В этом проблема. У них огневое преимущество, благодаря которому они преуспевают на отдельных направлениях. Поэтому наша пехота действительно фактически противостоит и огневому поражению со стороны российских войск, и атакам мотострелковых и танковых подразделений. К сожалению, ситуация пока такая. Если будет поступать. артиллерия от наших партнеров в рамках помощи, она будет перебрасываться туда, чтобы хотя бы немного выровнять ситуацию", — комментирует ТСН.ua Олег Жданов.

Накануне советник председателя ОПУ Алексей Арестович довольно эмоционально высказался по задержке западных партнеров по поставкам Украине РСЗО. Поэтому, по его словам, украинская пехота фактически своей кровью сдерживает дальнейшее продвижение российских войск, которые нещадно бомбят украинские позиции с воздуха и дальнобойной артиллерией.

Также Арестович сообщил о начале нового этапа войны, предусматривающем новую волну мобилизации "добровольцев" в России, которых будут бросать на войну против Украины. А Олег Жданов советует не называть это новым этапом войны. По его словам, мы видим кульминацию так называемой эпической битвы за Донбасс, которая сейчас и продолжается.

"До этого были, как говорится, цветочки, а сейчас пошли ягодки. Такая интенсивная война может продолжаться еще неделю, потому что больше резервов в России нет. А дальше наступает оперативная пауза. Так это называют военные. В целом это будет позиционная война. То есть, немного утихнет интенсивность боевых действий, и каждая из сторон будет пытаться как можно быстрее сформировать и подготовить резервы для отправки на фронт. Поэтому, как правило, эту оперативную паузу не выделяют в отдельный этап войны", — объясняет Олег Жданов.

Следующий этап войны, по словам военного эксперта, – это будет либо возобновление наступления со стороны российских войск, если они первыми сформируют резервы, либо ВСУ перейдут к контрнаступательным действиям, если мы будем готовы и будет наступательная группировка, сформированная на базе западных образцов вооружений.

"Но за эту неделю нам предстоит еще завершить оборонную операцию, и здесь ситуация может очень сильно меняться, как в пользу ВСУ, так и ВС РФ. А потом пойдет позиционная война, обмен ударами, небольшие атаки отдельных позиций. Но в целом фронт будет более или менее стабильным. Интенсивность боевых действий немного уменьшится. Поэтому его и не выделяют как отдельный этап", — подытожил Олег Жданов.

Напомним, на востоке Украины проходят жестокие бои. ВСУ отражают постоянные наступления российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский рассказал, что иногда враг преобладает количеством техники и военной силы.

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