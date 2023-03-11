На борьбу с врагом бросают "Валькирии": украинцы выливали свою ярость на врага в донаты на них

В Тернопольской области собрали почти три миллиона гривен, чтобы закупить несколько беспилотных комплексов "Валькирия" для разведки 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. Благотворительный фонд "Покрова" пять месяцев собирал деньги на благотворительных концертах и аукционах, по селам и городам, говорится в ТСН.

Беспилотные комплексы Валькирии – "глаза" в небе для артиллеристов, их разведка и точность попадания. “Пилоты “Валькирии” будут передавать координаты военной техники, которую они обнаружили, а наши ребята с помощью гаубиц будут бить точно в цель и уничтожать их. В наше время любая цифровая технология, которая используется в вооруженных силах Украины — это сохраненная человеческая жизнь, ведь не нужно рисковать жизнью военнослужащих”, — говорит военный Иван Вишневский.

Такой комплекс стоит восемьсот тысяч гривен. В его основе – два самолета с камерами и тепловизорами. Они могут улетать на сорок пять километров и передавать видео и фото на ноутбуки и телевизоры комплекса. “Мы сегодня передаем три беспилотных комплекса “Валькирия” — это 6 беспилотников, 3 антенны, 3 ноутбука, три рем- набора, все в ящиках, хорошо упаковано, произведено в Украине и мы очень довольны, что мы смогли внести такой вклад также в экономику Украины, потому что их производит украинское предприятие”, – говорят в благотворительном фонде.

Также читайте Военные теснят врага на Луганщине и уже освободили несколько сел

Волонтеры фонда собрали за пять месяцев два миллиона восемьсот тысяч гривен. Они организовали артистов выступать бесплатно по всей Тернопольщине. Реже село, куда отправились с концертом, была малая родина артиллериста Ивана Вишневского. “У нас как начинался сбор средств в моей деревне, так и заканчивался. На первом мероприятии было большое количество людей, мы собрали более 100 тысяч гривен, однако уже когда люди узнали, что будет еще одно мероприятие, пришло столько, что стояли даже в холле. Смогли собрать 229 тысяч”, – рассказывает Иван.

Откликнулись и местные художники – продавали свои полотна на благотворительных аукционах. Более миллиона гривен задонатило местное агроперерабатывающее предприятие. “Мы собрали на три таких комплекса и еще сверху фактически, почти там 450 тысяч гривен, сейчас еще 120 тысяч гривен приложим и купим еще не один комплекс, а два самолетики, которые являются основой комплекса, потому что у наших артиллеристов остались пульты управления и т.д. .д. И разработчик дал нам слово, что прошьет те пульты, которые остались до тех, которые мы купим. Так у нас получается 4 комплекса”, — говорит основатель ПАП “Агропродсервис” Иван Чайковский.

В то же время благотворительный фонд "Покрова" уже начал новый сбор — на приобретение четырех грузовых автомобилей для бригады "Азов".

Читайте также:

Требовали сказать, где Бандера: священник, плененный на острове Змеиный, рассказал свои ужасы "русского мира"

"Хотели сами умереть от морозов": бойцы под Бахмутом рассказывают, как вагнеровцы без защиты идут под пули

Женщины усиливают штурмовые бригады "Гвардии наступления": тренировка элитных подразделений продолжается в стрессовых условиях