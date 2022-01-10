На Буковеле открылся музей восковых фигур: кого там можно увидеть

На Буковеле открылся музей восковых фигур: кого там можно увидеть

Сами фигуры силиконовые, но покрытые воском.

Брэд Питт, Брюс Уиллис, Адель и еще два десятка известных и знаменитых — музей восковых фигур открылся на Буковеле. Рост, телосложение, прическа, даже манера одеваться – почти стопроцентно соответствуют реальным прототипам – говорят работники музея. Посетители же признаются — иногда даже жутко смотреть на звезд из воска — у них даже глаза, словно живые, — об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Вилл Смит, похоже, собирается рассказать анекдот. А Дональд Трамп словно сделал паузу в речи, пораженный увидев вас. Сначала кажется: это живые люди. Но действительно восковые фигуры.

Лишь один процент на погрешность – не похожие на своих реальных прототипов – дают работники музея восковым фигурам. Рост, объемы, цвет глаз и даже зубы – точь-в-точь как у самих звезд.

Сами фигуры силиконовые, но покрытые воском. Их изготовили по самым современным технологиям в одной из лучших мастерских мира, которая, в частности, сотрудничает с музеем Мадам Тюссо и его барселонским аналогом.

А некоторые фигуры на звезд не подобные объясняют тем, что, например, Леонардо ди Каприо, сделали в соответствии с его настоящим возрастом — 47-летним. А не таким, как привык его видеть зритель в Титанике.

Также читайте Вместо Трампа: в Париже в музее восковых фигур появилась скульптура Джо Байдена

Вскоре экспозицию планируется пополнить восковыми фигурами отечественных звезд. Какими в ходе голосования решат сами гости курорта. Сейчас больше всего симпатий Кузьма Скрябин и братья Кличко. Из женщин туристы хотят больше всего видеть – Тину Кароль. Кстати, в Музей восковых фигур на Буковеле можно попасть, уплатив за билет е-поддержкой.

Читайте также:

На Буковеле открылся музей восковых фигур | Новости Украины