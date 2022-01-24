На Буковине двое пограничников пытались покончить с собой: шокирующие подробности событий

На Буковине двое пограничников пытались покончить с собой: шокирующие подробности событий

В обоих случаях еще продолжаются следственные действия и экспертизы. Связи между ними ни пограничники, ни правоохранители не видят.

На Буковине обнаружены два раненых пограничника. Один из мужчин скончался. Срочники служили в разных подразделениях. Оба были в наряде.

Как сообщается 24 января в сюжете ТСН.19:30, по предварительной версии следователей, оба пытались покончить с собой, но один из них выжил — за его жизнь сейчас борются врачи.

Так, 19-летнего пограничника, служившего в отделе "Красноильск" неподалеку от границы с Румынией, нашли без признаков жизни с огнестрельным ранением в челюсть. Он как раз был в наряде. Коллеги по службе услышали выстрел. Рядом лежал штатный автомат.

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Парень родом из Прикарпатья. В Черновицком пограничном отряде служил менее полугода.

В полиции склоняются к версии — служащий покончил с собой. Говорят, на это указывает и то, как был совершен выстрел и мотив. У парня накопилась большая сумма кредитов.

После трагедии в Красноильске на следующую ночь уже в другом пограничном горном отделе стало известно об огнестрельном ранении еще одного военнослужащего.

Во время дежурства пограничник сам сообщил по рации соседнему наряду, что у него тяжелое ранение в грудь. Его госпитализировали в райбольницу, прооперировали. Военный выжил, но состояние его тяжелое.

"У него было проникающее огнестрельное ранение органов грудной клетки и брюшной полости. Была угроза для его жизни, сразу больного взяли на оперативное лечение. Реанимационной машиной его доставили в Коломыю, откуда вертолетом доставлен в Киев", — рассказал директор путильской больницы Климентий Михайлюк.

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Правоохранители и здесь склонны считать это попыткой самоубийства. На это якобы указывает характер выстрела. На вопрос, почему же тогда пограничник просил помощи у коллег – есть ответ.

"Он просто выжил, ему было больно и он попросил о помощи. Это обычные рефлекторные реакции человека. Лицо пока не контактное, мотивы содеянного объяснить не может", — отметил руководитель Нацполиции Черновицкой области Руслан Дударец.

В обоих случаях еще продолжаются следственные действия и экспертизы. Связи между ними ни пограничники, ни правоохранители не видят.

На Буковине двое пограничников пытались покончить с собой – один мужчина умер

Напомним:

В пограничных отделах Буковины в прошлом году было две смерти из табельного оружия. В апреле и августе погибли два срочника. Эти случаи тоже еще расследуют. Но предварительная версия обоих – суицид.

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