На Буковине мать держала своего 10-летнего сына на цепи: все детали вопиющего инцидента (видео)

Останется ли мальчик в семье и что грозит горе-матери: все детали вопиющего инцидента – в эксклюзиве TSN.UA.

На Буковине мать держала своего десятилетнего ребенка на цепи! Женщина назвала это методом воспитания, чтобы предотвратить баловство. В каком состоянии сейчас ребенок? Осталась ли она в этой семье и что угрожает горе-матери? Все детали вопиющего инцидента – смотрите в эксклюзиве журналистки Людмилы Труфин для TSN.UA.

Мать посадила ребенка на цепь!

Мать усадила малолетнего сына на цепь! 14 августа облетел Сеть вопиющий инцидент. В Черновицком районе 34-летняя женщина привязала своего 10-летнего сына цепью к ноге и держала его во дворе. Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.

"В полицию обратилась староста Старостинского округа, которая, проходя мимо двора 34-летней жительницы Мамаевской территориальной громады, заметила привязанного цепью мальчика. По указанному адресу немедленно выехали полицейские офицеры общины, следственно-оперативная группа отделения полиции. Кицмань) Черновицкого райуправления полиции, ювенальные полицейские и сотрудники службы по делам детей", – говорят в полиции.

Ребенка изъяли из семьи

Полицейские зафиксировали это преступление и изъяли ребенка из семьи, передав его медицинским работникам. Информацию о пытках ребенка предоставила староста Старостинского округа, которая заметила мальчика на цепи, когда проходила мимо. В настоящее время ребенок находится в детской больнице. Известно, что мать воспитывает еще четырех сыновей 3, 4, 6 и 7 лет, а 14-летняя дочь живет с бабушкой. Все дети сейчас под наблюдением родственников до решения специалистов.

Причина пыток

Женщина объяснила свои действия как метод воспитания, чтобы предотвратить баловство сына.

“Свои преступные действия мать объяснила методом воспитания, чтобы ее малолетний сын не озорствовал и не убегал из дома. Следственные отделения полиции №2 (г. Кицмань) Черновицкого районного управления полиции при процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины. Такое преступление карается лишением свободы на срок от трех до шести лет”, – говорят в полиции.

Другие вопиющие случаи

Однако это не единственный вопиющий случай в Украине, когда родители так относятся к своим детям. В частности, в апреле этого года Бердичевский суд привлек к ответственности 25-летнюю жительницу одного из поселков Житомирского района, которую обвиняли в пытках ее малолетнего ребенка.

Как сообщает Бердичевский горрайонный суд Житомирской области, рассмотрение дела в суде проходило в закрытом режиме.

“Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании. Как стало известно из приговора, обвиняемая зимой дважды в течение недели покусала свою шестимесячную дочь: ребенку нанесено почти полсотни повреждений, от которых он испытывал сильную физическую боль”, – говорят в суде.

Сознательно пытала ребенка!

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что женщина полностью осознавала, что делает и понимала последствия своих действий.

"Обвиняемая полностью признала свою вину и объяснила, что кусала ребенка, чтобы успокоить, когда та сильно плакала. По словам обвиняемой, после рождения первенцы она переживала послеродовую депрессию, хотя и не обращалась к врачам за помощью", — рассказали в суде.

Обвиняемая ранее не была судима

При определении наказания суд учел, что обвиняемая ранее не была судима, признала вину и искренне покаялась в содеянном, а прокурор не просила суд о реальном лишении свободы для обвиняемой.

Женщину признали виновной в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 127 УК Украины (пытки). Ей назначен наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. Судьбу ребенка, которого забрали из семьи, будет решать другой суд.

Била ребенка в автобусе

Еще один один вопиющий случай всколыхнул Сеть весной этого года. Тогда появилось видео, как женщина в возрасте бьет по лицу маленькую девочку. Событие произошло в Киеве в общественном транспорте на глазах пассажиров. Видео появилось в одном из местных Telegram-пабликов.

В Киеве няня-пенсионерка била ребенка на глазах у пассажиров

Волна возмущения

На видео видно, как девочка засыпала в общественном транспорте, а няня ее толкала и пыталась разбудить. Видео попало в Сеть. Действия женщины очень возмутили пользователей соцсетей. Люди потребовали привлечь няню-пенсионерку к уголовной ответственности:

"За границей за такое бы получила и мама, и няня, еще бы и ребенка забрали, а у нас как всегда все сойдет с рук. В нашем государстве незащищены только дети".

"А потом из-за такого дети вырастают затравленные, закомплексованные со страхом люди, которые из-за подобного не могут реализовать себя, постоянно будут в напряжении и подсознательно думать, что есть угроза в чем-то или кому-то. Девочку жаль, уже видно, что ребенок давно "надломленный".

"Это видео испугало меня не только действиями карги, но и реакцией ребенка. Это тот случай, когда соцслужбы должны были провести проверку семьи. Невооруженным глазом виден забитый ребенок, который не реагирует на побои".

"Такое солнышко этот ребенок. Это самое драгоценное, что есть на свете. А эта "женщина"' так поступает с беззащитным ребенком.”

Полиция установила личность

Полиция Киева установила личность женщины, ударившую в автобусе перед пассажирами маленькую девочку, с которой вместе ехала. Она – не родная бабушка девочки, а ухаживала за ребенком, когда мать была на работе, сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

"Это местная жительница 1948 года рождения. Она ухаживает за девочкой, когда мать ребенка на работе. В отношении женщины составлен административный протокол, по части 1 статьи 173 — мелкое хулиганство, и направлен в Днепровский районный суд для принятия решения", — отметили в полиции.

В полиции добавили, что мать девочки отказалась от написания заявления, а также от прохождения ребенком судмедэкспертизы относительно полученных побоев.

"Самая же виновница скандала, женщина 1948 года рождения, извинилась за свои действия перед семьей", – подытожили в полиции.

Напомним, в Киеве няня с годовалым малышом потерялась в лесу.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПРОСТО ШОК! Мать держала своего РЕБЕНКА НА ЦЕПИ!

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