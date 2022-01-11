На Буковине мать двоих детей вынудили заплатить 34 тыс. грн из-за кражи на 3 тыс. грн

На Буковине мать двоих детей вынудили заплатить 34 тыс. грн из-за кражи на 3 тыс. грн

Женщина компенсировала потерпевшей стоимость мобильного телефона.

Жительницу Сторожинецкого района Черновицкой области заставили заплатить более 34 тыс. грн из-за того, что она украла мобильный телефон стоимостью 2 967 грн 68 коп.

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Об этом идет речь в приговоре Сторожинецкого районного суда Черновицкой области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мать двоих несовершеннолетних детей в магазине украла мобильный телефон, стоимостью почти 3 тыс. грн.

Во время заседания женщина признала вину и раскаялась. Она добавила, что уже компенсировала потерпевшей все расходы.

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.186 УК и оштрафовал на 34 тыс. грн. Также она должна уплатить 686 грн 48 коп. за проведение экспертиз. Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

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