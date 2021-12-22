На Буковине обмелело озеро, где ежегодно зимуют несколько сотен лебедей: видео

Углублять дно водоема уже взялась община.

На Буковине обмелел водоем, где ежегодно зимуют несколько сотен птиц. Все из-за того, что в прошлом году там из-за наводнения источники заполнились илом, а засуха в этом году только усугубила ситуацию.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, к этому озеру лебеди прилетали на зимовку каждый год, начиная еще с восьмидесятых годов прошлого века. Там теплые подземные течения, поэтому вода не замерзала даже при сильных морозах.

Сейчас же на озере видели только двух птиц. В общине уже принялись спасать водоем. В частности, углубляют дно. Полностью закончить работы обещают через неделю-две.

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