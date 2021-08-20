На Буковине после массового свадьбы с тяжелым коронавирусом в больницу попали 20 гостей

На Буковине после массового свадьбы с тяжелым коронавирусом в больницу попали 20 гостей

В регионе стремительно растет количество инфицированных, что попадают в больницу.

На Буковине после громкой свадьбы в больнице с положительным тестом на коронавирус оказались два десятка человек. Как говорят врачи, среди госпитализированных - нет вакцинированных.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Виктория Танасийчук.

Похоже буковинцы забыли о всех запретах и ограничениях, ведь с начала августа здесь устраивают массовые свадьбы. После одного такого аж на 400 человек в Сторожинецкую больницу госпитализировали 20 гостей из коронавирусом. Все они были на свадьбе в селе Красноильск неделю назад, гуляли в ресторане. С лихорадкой, одышкой и кашлем — сейчас оказались на больничных койках. Почти все на кислородной дотации, их состояние средней тяжести.

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«Семья просто поступают с той ячейки и с того района. Сейчас многие люди это 40-50-летнего возраста и довольно тяжелом состоянии», — отметили в больнице.

Коронавирус стремительно распространяется всем Сторожинецким районом, говорят врачи. Это связывают именно с массовыми собраниями: свадьбами, юбилеями, днями рождения, где собираются десятки, а то и сотни людей без масок. Сейчас здесь в больнице 67 человек — это втрое больше, чем в июле. Медикам ежедневно приходится разворачивать дополнительные кровати.

«У нас в начале недели еще было 70 коек, то сегодня уже 120 коек. Мы все расслабились, забыли про маски, нужно придерживаться элементарных правил карантина и август месяц нам принес массовый рост больных», — констатируют в больнице.

А еще район в аутсайдерах по темпам вакцинации - это официальные данные. В частности, из всех пациентов, что госпитализированы, нет ни одного вакцинированного.

Интересно, что после свадьбы заболели исключительно гости, ни один из работников ресторана здесь нет.

Новости Украины: на Буковине после свадьбы в больнице с COVID-19 оказались 20 человек

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